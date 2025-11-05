BorsaDEX+
Bugünkü canlı Everlyn AI fiyatı 0.1063 USD. LYN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LYN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LYN Hakkında Daha Fazla Bilgi

LYN Fiyat Bilgileri

LYN Nedir

LYN Resmi Websitesi

LYN Token Ekonomisi

LYN Fiyat Tahmini

LYN Fiyat Geçmişi

LYN Satın Alma Kılavuzu

LYN / İtibari Para Dönüştürücüsü

LYN Spot

LYN USDT-M Vadeli İşlemleri

Everlyn AI Logosu

Everlyn AI Fiyatı(LYN)

1 LYN / USD Canlı Fiyatı:

$0,1064
$0,1064
+%0,281D
USD
Everlyn AI (LYN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:31:07 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0972
$ 0,0972
24 sa Düşük
$ 0,1098
$ 0,1098
24 sa Yüksek

$ 0,0972
$ 0,0972

$ 0,1098
$ 0,1098

$ 1,0104430541406704
$ 1,0104430541406704

$ 0,09658291416276109
$ 0,09658291416276109

+%0,47

+%0,28

-%14,35

-%14,35

Everlyn AI (LYN) canlı fiyatı $ 0,1063. LYN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0972 ve en yüksek $ 0,1098 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LYN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,0104430541406704, en düşük fiyatı ise $ 0,09658291416276109 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LYN son bir saatte +%0,47 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,28 ve son 7 günde -%14,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Everlyn AI (LYN) Piyasa Bilgileri

No.670

$ 27,17M
$ 27,17M

$ 368,11K
$ 368,11K

$ 106,30M
$ 106,30M

255,64M
255,64M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

%25,56

BSC

Şu anki Everlyn AI piyasa değeri $ 27,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 368,11K. Dolaşımdaki LYN arzı 255,64M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,30M.

Everlyn AI (LYN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Everlyn AI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000297+%0,28
30 Gün$ +0,0063+%6,30
60 Gün$ +0,0063+%6,30
90 Gün$ +0,0063+%6,30
Bugünkü Everlyn AI Fiyatı Değişimi

Bugün, LYN, $ +0,000297 (+%0,28) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Everlyn AI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0063 (+%6,30) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Everlyn AI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LYN değişimi $ +0,0063 (+%6,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Everlyn AI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0063 (+%6,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Everlyn AI (LYN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Everlyn AI Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Everlyn AI (LYN) Nedir?

Everlyn AI, Web3'e özgü ilk yapay zekâ video protokolüdür ve özel temel modeli Everlyn-1 sayesinde sadece 25 saniyede sinematik kalitede videolar üretir.

Everlyn AI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Everlyn AI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LYN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Everlyn AI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Everlyn AI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Everlyn AI Fiyat Tahmini (USD)

Everlyn AI (LYN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Everlyn AI (LYN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Everlyn AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Everlyn AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Everlyn AI (LYN) Token Ekonomisi

Everlyn AI (LYN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LYN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Everlyn AI (LYN) Satın Alma

Nasıl Everlyn AI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Everlyn AI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Everlyn AI Kaynağı

Everlyn AI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Everlyn AI Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Everlyn AI Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Everlyn AI (LYN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LYN fiyatı, 0,1063 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LYN / USD güncel fiyatı nedir?
LYN / USD güncel fiyatı $ 0,1063. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Everlyn AI varlığının piyasa değeri nedir?
LYN piyasa değeri $ 27,17M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LYN arzı nedir?
Dolaşımdaki LYN arzı, 255,64M USD.
LYN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LYN, ATH fiyatı olan 1,0104430541406704 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LYN fiyatı (ATL) nedir?
LYN, ATL fiyatı olan 0,09658291416276109 USD değerine düştü.
LYN işlem hacmi nedir?
LYN için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 368,11K USD.
LYN bu yıl daha da yükselir mi?
LYN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LYN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:31:07 (UTC+8)

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$0,1064
$101.885,67

$3.338,40

$157,74

$1,0000

$2,2532

$101.885,67

$3.338,40

$157,74

$2,2532

$0,16513

