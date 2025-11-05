Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Everlyn AI fiyat tahminlerini alın. LYN fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Everlyn AI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,1027 $0,1027 $0,1027 -%3,20 USD Gerçek Tahmini Everlyn AI 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Everlyn AI, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,1027 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Everlyn AI, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,107835 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LYN için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,113226 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LYN için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,118888 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LYN için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,124832 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LYN için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,131074 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Everlyn AI fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,213505 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Everlyn AI fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,347778 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,1027 %0,00

2026 $ 0,107835 %5,00

2027 $ 0,113226 %10,25

2028 $ 0,118888 %15,76

2029 $ 0,124832 %21,55

2030 $ 0,131074 %27,63

2031 $ 0,137627 %34,01

2032 $ 0,144509 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,151734 %47,75

2034 $ 0,159321 %55,13

2035 $ 0,167287 %62,89

2036 $ 0,175651 %71,03

2037 $ 0,184434 %79,59

2038 $ 0,193656 %88,56

2039 $ 0,203338 %97,99

2040 $ 0,213505 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Everlyn AI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,1027 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,102714 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,102798 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,103122 %0,41 Bugün için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde LYN için öngörülen fiyat 0,1027$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LYN için yapılan fiyat tahmini 0,102714$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, LYN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,102798$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LYN için öngörülen fiyat 0,103122$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Everlyn AI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,1027$ 0,1027 $ 0,1027 Fiyat Değişimi (24 sa) -%3,20 Piyasa Değeri $ 26,23M$ 26,23M $ 26,23M Dolaşım Arzı 255,64M 255,64M 255,64M Hacim (24 sa) $ 484,25K$ 484,25K $ 484,25K Hacim (24 sa) -- En son LYN fiyatı $ 0,1027. 24 saatlik değişim oranı -%3,20 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 484,25K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LYN arzı 255,64M olup, toplam piyasa değeri $ 26,23M şeklindedir. Canlı LYN Fiyatını Görüntüle

Everlyn AI Fiyat Geçmişi Everlyn AI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Everlyn AI fiyatı 0,1026 USD'dir. Dolaşımdaki Everlyn AI(LYN) arzı 0,00 LYN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 26,23M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0,000399 $ 0,1094 $ 0,0972

7 Gün -%0,20 $ -0,025800 $ 0,1324 $ 0,0937

30 Gün %0,02 $ 0,002099 $ 1,2824 $ 0,0848 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Everlyn AI fiyat hareketi 0,000399$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Everlyn AI en yüksek 0,1324$ ve en düşük 0,0937$ fiyatından işlem gördü ve -%0,20 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LYN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Everlyn AI, %0,02 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,002099$ oldu. Bu durum, LYN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Everlyn AI fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam LYN Fiyat Geçmişini Görüntüle

Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Everlyn AI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LYN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Everlyn AI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LYN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Everlyn AI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LYN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LYN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Everlyn AI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LYN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LYN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): LYN, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, LYN, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için LYN fiyat tahmini nedir? Everlyn AI (LYN) fiyat tahmin aracına göre, LYN fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 LYN 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Everlyn AI (LYN) fiyatı $0,1027 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LYN, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında LYN için tahmini fiyat hedefi nedir? Everlyn AI (LYN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 LYN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında LYN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Everlyn AI (LYN), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında LYN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Everlyn AI (LYN), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 LYN 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Everlyn AI (LYN) fiyatı $0,1027 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LYN, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için LYN fiyat tahmini nedir? Everlyn AI (LYN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 LYN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.