BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerBTCBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı Nexfi Wallet fiyatı -- USD. NEXFI piyasa değeri ise -- USD. NEXFI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Nexfi Wallet fiyatı -- USD. NEXFI piyasa değeri ise -- USD. NEXFI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

NEXFI Hakkında Daha Fazla Bilgi

NEXFI Fiyat Bilgileri

NEXFI Nedir

NEXFI Token Ekonomisi

NEXFI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Nexfi Wallet Logosu

Nexfi Wallet Fiyatı(NEXFI)

Listelenmedi

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-20 13:39:23 (UTC+8)

Bugünkü Nexfi Wallet Fiyatı

Bugünkü Nexfi Wallet (NEXFI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NEXFI / USD dönüşüm oranı NEXFI başına -- şeklindedir.

Nexfi Wallet, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NEXFI şeklindedir. Son 24 saat içinde NEXFI, -- (en düşük) ile -- (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEXFI, son bir saatte -- ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nexfi Wallet (NEXFI) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki Nexfi Wallet piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEXFI arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Nexfi Wallet Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Nexfi Wallet (NEXFI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Nexfi Wallet fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü Nexfi Wallet Fiyatı Değişimi

Bugün, NEXFI, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Nexfi Wallet 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Nexfi Wallet 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NEXFI değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Nexfi Wallet 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Nexfi Wallet için Fiyat Tahmini

2030 için Nexfi Wallet (NEXFI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NEXFI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Nexfi Wallet (NEXFI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Nexfi Wallet fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Nexfi Wallet varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Nexfi Wallet Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, NEXFI varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nexfi Wallet Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-20 13:39:23 (UTC+8)

Nexfi Wallet (NEXFI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-19 16:31:41Sektör Haberleri
隱私板塊接力上漲,DUSK單日飆升超120%
01-19 08:14:46Sektör Haberleri
欧洲和美国关税威胁再现,加密货币市场周一早晨"闪崩"
01-19 07:38:00Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
01-18 14:28:43Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升
01-17 23:48:56Zincir Üstü Veriler
過去24小時內，全網爆倉總計7,879.2萬美元，主要為空頭部位
01-17 12:58:01Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF錄得3.947億美元淨流出,而以太坊ETF則錄得470萬美元淨流入

Nexfi Wallet Öne Çıkan Haberler

Pump.fun launches new investment arm for funding startups

Pump.fun launches new investment arm for funding startups

January 20, 2026
Tests nine-day EMA barrier near 1.1650

Tests nine-day EMA barrier near 1.1650

January 20, 2026
NYSE Launches Blockchain Platform for 24/7 Trading of Tokenized Stocks and ETFs

NYSE Launches Blockchain Platform for 24/7 Trading of Tokenized Stocks and ETFs

January 20, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Nexfi Wallet Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

HeyElsa

HeyElsa

ELSA

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Acurast

Acurast

ACU

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

EDOM

EDOM

EDOM

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0,00004800
$0,00004800$0,00004800

-%52,00

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0,003263
$0,003263$0,003263

-%17,64

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

SENTRAI

SENTRAI

SAII

$0,0000000000001207
$0,0000000000001207$0,0000000000001207

+%704,66

BALL3

BALL3

BCOIN

$0,000025002
$0,000025002$0,000025002

+%330,62

Bitlayer

Bitlayer

BTR

$0,07481
$0,07481$0,07481

+%26,56

VOOI

VOOI

VOOI

$0,01599
$0,01599$0,01599

+%24,62

Memecoin

Memecoin

MEME

$0,0012419
$0,0012419$0,0012419

+%22,92

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

NEXFI / USD Hesaplayıcı

Miktar

NEXFI
NEXFI
USD
USD

1 NEXFI = -- USD