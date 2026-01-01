Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Physical Palladium fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PALLON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

PALLON Al

Physical Palladium fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $163,16 $163,16 $163,16 +%35,96 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Physical Palladium Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Physical Palladium %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 163,16 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Physical Palladium %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 171,318 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PALLON varlığının 2028 yılında $ 179,8839 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PALLON varlığının 2029 yılında $ 188,8780 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PALLON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 198,3219 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Physical Palladium fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 323,0456 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Physical Palladium fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 526,2073 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 163,16 %0,00

2027 $ 171,318 %5,00

2028 $ 179,8839 %10,25

2029 $ 188,8780 %15,76

2030 $ 198,3219 %21,55

2031 $ 208,2380 %27,63

2032 $ 218,6500 %34,01

2033 $ 229,5825 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 241,0616 %47,75

2035 $ 253,1147 %55,13

2036 $ 265,7704 %62,89

2037 $ 279,0589 %71,03

2038 $ 293,0119 %79,59

2039 $ 307,6625 %88,56

2040 $ 323,0456 %97,99

2050 $ 526,2073 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Physical Palladium Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 163,16 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 163,1823 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 163,3164 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 163,8305 %0,41 Bugün için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde PALLON için öngörülen fiyat 163,16$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PALLON için yapılan fiyat tahmini 163,1823$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PALLON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 163,3164$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PALLON için öngörülen fiyat 163,8305$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Physical Palladium Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 163,16$ 163,16 $ 163,16 Fiyat Değişimi (24 sa) +%35,96 Piyasa Değeri $ 1,74K$ 1,74K $ 1,74K Dolaşım Arzı 10,67 10,67 10,67 Hacim (24 sa) $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Hacim (24 sa) -- En son PALLON fiyatı $ 163,16. 24 saatlik değişim oranı +%35,96 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,88M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PALLON arzı 10,67 olup, toplam piyasa değeri $ 1,74K şeklindedir. Canlı PALLON Fiyatını Görüntüle

Nasıl Physical Palladium (PALLON) Satın Alınır? PALLON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle PALLON satın alabilirsiniz. Physical Palladium satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen PALLON Satın Almayı Öğrenin

Physical Palladium Fiyat Geçmişi Physical Palladium canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Physical Palladium fiyatı 163,16 USD'dir. Dolaşımdaki Physical Palladium(PALLON) arzı 0,00 PALLON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,74K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,36 $ 43,16 $ 163,66 $ 120

7 Gün %0,36 $ 43,16 $ 163,66 $ 120

30 Gün %0,36 $ 43,16 $ 163,66 $ 120 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Physical Palladium fiyat hareketi 43,16$ oldu ve %0,36 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Physical Palladium en yüksek 163,66$ ve en düşük 120$ fiyatından işlem gördü ve %0,36 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PALLON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Physical Palladium, %0,36 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 43,16$ oldu. Bu durum, PALLON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Physical Palladium fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PALLON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Physical Palladium (PALLON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Physical Palladium Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PALLON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Physical Palladium için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PALLON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Physical Palladium fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PALLON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PALLON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Physical Palladium için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PALLON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PALLON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PALLON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PALLON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PALLON fiyat tahmini nedir? Physical Palladium (PALLON) fiyat tahmin aracına göre, PALLON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PALLON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Physical Palladium (PALLON) varlığının şu anki fiyatı $163,16 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, PALLON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında PALLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Physical Palladium (PALLON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar PALLON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında PALLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Physical Palladium (PALLON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında PALLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Physical Palladium (PALLON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için PALLON fiyat tahmini nedir? Physical Palladium (PALLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PALLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol