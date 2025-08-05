SKALE Fiyat Geleceği Tahmini
SKALE (SKL) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?
2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de SKL değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? SKALE fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve SKALE değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.
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2025–2050 SKALE Fiyat Tahmini
SKALE fiyat tahmininize göre, SKL fiyatının 2050 yılına kadar %238,64 değişmesi ve 0,068370 USD'ye ulaşması bekleniyor.
- 2025$ 0,02019%0,00
- 2026$ 0,021199%5,00
- 2030$ 0,025768%27,63
- 2040$ 0,041973%107,89
- 2050$ 0,068370%238,64
2025 yılında, SKALE fiyatı potansiyel olarak %0,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,02019 USD seviyesine ulaşabilir.2026 Yılı için SKALE (SKL) Fiyat Tahmini
2026 yılında, SKALE fiyatı potansiyel olarak %5,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,021199 USD seviyesine ulaşabilir.2030 Yılı için SKALE (SKL) Fiyat Tahmini
2030 yılında, SKALE fiyatı potansiyel olarak %27,63 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,025768 USD seviyesine ulaşabilir.2040 Yılı için SKALE (SKL) Fiyat Tahmini
2040 yılında, SKALE fiyatı potansiyel olarak %107,89 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,041973 USD seviyesine ulaşabilir.2050 Yılı için SKALE (SKL) Fiyat Tahmini
2050 yılında, SKALE fiyatı potansiyel olarak %238,64 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,068370 USD seviyesine ulaşabilir.
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli SKALE Fiyat Tahmini
- August 5, 2025(Bugün)$ 0,02019%0,00
- August 6, 2025(Yarın)$ 0,020192%0,01
- August 12, 2025(Bu Hafta)$ 0,020209%0,10
- September 4, 2025(30 Gün)$ 0,020272%0,41
August 5, 2025(Bugün) tarihinde SKL için öngörülen fiyat 0,02019$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar.
August 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SKL için yapılan fiyat tahmini 0,020192$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar.
August 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, SKL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,020209$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır.
30 gün sonrasında SKL için öngörülen fiyat 0,020272$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.
SKALE Fiyat Geçmişi
SKALE canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki SKALE fiyatı 0,02019 USD'dir. Dolaşımdaki SKALE(SKL) arzı 0,00 SKL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır.
- 24 saat%0,02$ 0,000420$ 0,0207$ 0,01969
- 7 Gün-%0,04$ -0,000939$ 0,0221$ 0,01837
- 30 Gün%0,23$ 0,003730$ 0,0275$ 0,01642
Son 24 saat içinde, SKALE fiyat hareketi 0,000420$ oldu ve %0,02 değer değişimi sergiledi.
Son 7 gün içinde, SKALE en yüksek 0,0221$ ve en düşük 0,01837$ fiyatından işlem gördü ve -%0,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SKL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Geçen ay, SKALE, %0,23 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,003730$ oldu. Bu durum, SKL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.
SKALE (SKL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
SKALE Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SKL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, SKALE için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SKL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının SKALE fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SKL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): SKL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak SKALE için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
SKL Fiyat Tahmini Neden Önemli?
SKL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
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SKALE Canlı Fiyatı
SKALE şu anda 0,02019 USD'den işlem görüyor. Piyasa değeri 0,00 USD ve 24 saatlik işlem hacmi 0,00 USD'dir. MEXC'nin canlı fiyat sayfasından daha fazla SKL verisine ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar, SKALE canlı fiyat istatistiklerinden yararlanarak mevcut piyasa trendlerini analiz edebilir. Ayrıca, hem kısa hem de uzun vadeli fiyat hareketlerini tahmin edebilir. Parmaklarınızın ucundaki gerçek zamanlı verilerle, bilinçli kararlar verebilir ve SKALE için gelecekteki potansiyel fiyat tahminleri hakkında fikir edinebilirsiniz.
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