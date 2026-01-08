Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Sunrise Layer fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SUNRISE varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Sunrise Layer fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,003807 $0,003807 $0,003807 -%0,13 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Sunrise Layer Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Sunrise Layer %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,003807 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Sunrise Layer %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,003997 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SUNRISE varlığının 2028 yılında $ 0,004197 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SUNRISE varlığının 2029 yılında $ 0,004407 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SUNRISE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,004627 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Sunrise Layer fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,007537 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Sunrise Layer fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,012277 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,003807 %0,00

2027 $ 0,003997 %5,00

2028 $ 0,004197 %10,25

2029 $ 0,004407 %15,76

2030 $ 0,004627 %21,55

2031 $ 0,004858 %27,63

2032 $ 0,005101 %34,01

2033 $ 0,005356 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,005624 %47,75

2035 $ 0,005905 %55,13

2036 $ 0,006201 %62,89

2037 $ 0,006511 %71,03

2038 $ 0,006836 %79,59

2039 $ 0,007178 %88,56

2040 $ 0,007537 %97,99

2050 $ 0,012277 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Sunrise Layer Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,003807 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 0,003807 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,003810 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,003822 %0,41 Bugün için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde SUNRISE için öngörülen fiyat 0,003807$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SUNRISE için yapılan fiyat tahmini 0,003807$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SUNRISE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,003810$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SUNRISE için öngörülen fiyat 0,003822$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Sunrise Layer Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,003807$ 0,003807 $ 0,003807 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,13 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 138,02K$ 138,02K $ 138,02K Hacim (24 sa) -- En son SUNRISE fiyatı $ 0,003807. 24 saatlik değişim oranı -%0,13 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 138,02K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SUNRISE arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı SUNRISE Fiyatını Görüntüle

Sunrise Layer Fiyat Geçmişi Sunrise Layer canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Sunrise Layer fiyatı 0,003807 USD'dir. Dolaşımdaki Sunrise Layer(SUNRISE) arzı 0,00 SUNRISE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,02 $ -0,000098 $ 0,003914 $ 0,003784

7 Gün %0,00 $ 0,000007 $ 0,003947 $ 0,003773

30 Gün -%0,25 $ -0,001291 $ 0,005696 $ 0,003404 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Sunrise Layer fiyat hareketi -0,000098$ oldu ve -%0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Sunrise Layer en yüksek 0,003947$ ve en düşük 0,003773$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SUNRISE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Sunrise Layer, -%0,25 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001291$ oldu. Bu durum, SUNRISE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Sunrise Layer fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SUNRISE Fiyat Geçmişini Görüntüle

Sunrise Layer (SUNRISE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Sunrise Layer Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SUNRISE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Sunrise Layer için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SUNRISE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Sunrise Layer fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SUNRISE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SUNRISE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Sunrise Layer için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SUNRISE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SUNRISE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SUNRISE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SUNRISE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SUNRISE fiyat tahmini nedir? Sunrise Layer (SUNRISE) fiyat tahmin aracına göre, SUNRISE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SUNRISE 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Sunrise Layer (SUNRISE) varlığının şu anki fiyatı $0,003807 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SUNRISE varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SUNRISE için tahmini fiyat hedefi nedir? Sunrise Layer (SUNRISE) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SUNRISE başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SUNRISE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Sunrise Layer (SUNRISE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SUNRISE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Sunrise Layer (SUNRISE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için SUNRISE fiyat tahmini nedir? Sunrise Layer (SUNRISE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SUNRISE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.