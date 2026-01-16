Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Amelia the Patriot fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, AMELIA varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Amelia the Patriot fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Amelia the Patriot Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Amelia the Patriot %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Amelia the Patriot %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AMELIA varlığının 2028 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AMELIA varlığının 2029 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, AMELIA varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Amelia the Patriot fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Amelia the Patriot fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01

2033 $ 0 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2050 $ 0 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Amelia the Patriot Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 16, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 17, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 23, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

February 15, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini January 16, 2026(Bugün) tarihinde AMELIA için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak AMELIA için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini January 23, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, AMELIA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında AMELIA için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Amelia the Patriot Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 307,35K$ 307,35K $ 307,35K Dolaşım Arzı 996,72M 996,72M 996,72M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son AMELIA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki AMELIA arzı 996,72M olup, toplam piyasa değeri $ 307,35K şeklindedir. Canlı AMELIA Fiyatını Görüntüle

Amelia the Patriot Fiyat Geçmişi Amelia the Patriot canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Amelia the Patriot fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki Amelia the Patriot(AMELIA) arzı 996,72M AMELIA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 307.348$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%41,47 $ -0,000221 $ 0 $ 0

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000679 $ 0,000123

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000679 $ 0,000123 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Amelia the Patriot fiyat hareketi -0,000221$ oldu ve -%41,47 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Amelia the Patriot en yüksek 0,000679$ ve en düşük 0,000123$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, AMELIA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Amelia the Patriot, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, AMELIA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Amelia the Patriot (AMELIA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Amelia the Patriot Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AMELIA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Amelia the Patriot için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AMELIA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Amelia the Patriot fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AMELIA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): AMELIA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Amelia the Patriot için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

AMELIA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

AMELIA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): AMELIA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, AMELIA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için AMELIA fiyat tahmini nedir? Amelia the Patriot (AMELIA) fiyat tahmin aracına göre, AMELIA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 AMELIA 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Amelia the Patriot (AMELIA) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, AMELIA varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında AMELIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Amelia the Patriot (AMELIA) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar AMELIA başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında AMELIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Amelia the Patriot (AMELIA) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında AMELIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Amelia the Patriot (AMELIA) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 AMELIA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Amelia the Patriot (AMELIA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, AMELIA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için AMELIA fiyat tahmini nedir? Amelia the Patriot (AMELIA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 AMELIA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol