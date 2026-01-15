Bugünkü Amelia the Patriot Fiyatı

Bugünkü Amelia the Patriot (AMELIA) fiyatı $ 0,00033213 olup, son 24 saatte % 13,72 değişim gösterdi. Mevcut AMELIA / USD dönüşüm oranı AMELIA başına $ 0,00033213 şeklindedir.

Amelia the Patriot, şu anda piyasa değeri açısından $ 314.333 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,72M AMELIA şeklindedir. Son 24 saat içinde AMELIA, $ 0,00018178 (en düşük) ile $ 0,0005497 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00076356 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001059 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMELIA, son bir saatte -%9,50 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Amelia the Patriot (AMELIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 314,33K$ 314,33K $ 314,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 314,33K$ 314,33K $ 314,33K Dolaşım Arzı 996,72M 996,72M 996,72M Toplam Arz 996.718.475,635625 996.718.475,635625 996.718.475,635625

