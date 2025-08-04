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DEXE Fiyatı(DEXE)

DEXE (DEXE) Canlı Fiyat Grafiği

$7.325
$7.325$7.325
+3.51%1D
USD

DEXE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

DEXE (DEXE), şu anda 7.325 USD fiyatından işlem görmektedir ve 613.35M USD piyasa değerine sahiptir. DEXE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DEXE Ana Piyasa Performansı:

$ 239.84K USD
24 saatlik işlem hacmi
+3.51%
DEXE 24 saatlik fiyat değişimi
83.73M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DEXE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DEXE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

DEXE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DEXE fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.24839+3.51%
30 Gün$ -0.107-1.44%
60 Gün$ -2.33-24.14%
90 Gün$ -7.79-51.54%
Bugünkü DEXE Fiyatı Değişimi

Bugün, DEXE, $ +0.24839 (+3.51%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DEXE 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.107 (-1.44%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DEXE 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DEXE değişimi $ -2.33 (-24.14%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DEXE 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -7.79 (-51.54%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DEXE Fiyat Bilgisi

En güncel DEXE fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 6.935
$ 6.935$ 6.935

$ 7.375
$ 7.375$ 7.375

$ 33.732
$ 33.732$ 33.732

+0.77%

+3.51%

-1.35%

DEXE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 613.35M
$ 613.35M$ 613.35M

$ 239.84K
$ 239.84K$ 239.84K

83.73M
83.73M 83.73M

DEXE (DEXE) Nedir?

Dexe.network veya Dexe (Merkeziyetsiz Sosyal Ticaret Platformu) - sanal para birimi tahsisi, otomatik yeniden dengeleme için araçlar içeren ve özel anahtarlar ve API gibi dijital cüzdan ayrıntılarını veya herhangi bir sanal para birimi verisini üçüncü bir tarafa aktarma risklerini ortadan kaldıran ve DeFi çerçevesinde kullanıcılar ve başarılı yatırımcılar arasındaki merkeziyetsiz ara bağlantı eksikliğini gideren, otonom akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan çevrimiçi, merkeziyetsiz ve otonom bir kripto para birimi varlık portföy ortamıdır.

DEXE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DEXE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DEXE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DEXE hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DEXE satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DEXE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DEXE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DEXE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DEXE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DEXE Fiyat Geçmişi

DEXE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DEXE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DEXE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DEXE (DEXE) Token Ekonomisi

DEXE (DEXE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEXE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DEXE (DEXE) Satın Alma

Nasıl DEXE satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım DEXE Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DEXE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DEXE / VND
192,757.375
1 DEXE / AUD
A$11.2805
1 DEXE / GBP
5.49375
1 DEXE / EUR
6.2995
1 DEXE / USD
$7.325
1 DEXE / MYR
RM30.98475
1 DEXE / TRY
297.981
1 DEXE / JPY
¥1,076.775
1 DEXE / ARS
ARS$9,898.63875
1 DEXE / RUB
582.55725
1 DEXE / INR
638.52025
1 DEXE / IDR
Rp120,081.948
1 DEXE / KRW
10,145.418
1 DEXE / PHP
421.334
1 DEXE / EGP
￡E.351.014
1 DEXE / BRL
R$40.5805
1 DEXE / CAD
C$10.03525
1 DEXE / BDT
884.274
1 DEXE / NGN
11,081.62625
1 DEXE / UAH
302.30275
1 DEXE / VES
Bs900.975
1 DEXE / CLP
$7,105.25
1 DEXE / PKR
Rs2,052.39175
1 DEXE / KZT
3,925.4675
1 DEXE / THB
฿237.7695
1 DEXE / TWD
NT$218.578
1 DEXE / AED
د.إ26.88275
1 DEXE / CHF
Fr5.86
1 DEXE / HKD
HK$57.428
1 DEXE / MAD
.د.م66.218
1 DEXE / MXN
$137.92975
1 DEXE / PLN
26.956
1 DEXE / RON
лв32.0835
1 DEXE / SEK
kr70.68625
1 DEXE / BGN
лв12.306
1 DEXE / HUF
Ft2,518.84775
1 DEXE / CZK
155.4365
1 DEXE / KWD
د.ك2.219475
1 DEXE / ILS
24.97825

DEXE Kaynağı

DEXE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi DEXE Websitesi
Blok Gezgini

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DEXE
DEXE
USD
USD

1 DEXE = 7.325 USD

Al-Sat

DEXEUSDT
$7.325
$7.325$7.325
+5.47%

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