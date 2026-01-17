Aped (APED) Fiyat Tahmini (USD)

Aped fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Aped Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Aped (APED) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Aped %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,137742 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Aped (APED) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Aped %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,144629 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Aped (APED) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, APED varlığının 2028 yılında $ 0,151860 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Aped (APED) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, APED varlığının 2029 yılında $ 0,159453 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Aped (APED) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, APED varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,167426 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Aped (APED) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Aped fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,272719 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Aped (APED) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Aped fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,444231 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,137742 %0,00

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Aped Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 0,137742 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 0,137760 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 0,137874 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 0,138308 %0,41 Bugün için Aped (APED) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde APED için öngörülen fiyat 0,137742$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Aped (APED) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak APED için yapılan fiyat tahmini 0,137760$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Aped (APED) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, APED için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,137874$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Aped (APED) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında APED için öngörülen fiyat 0,138308$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Aped Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 137,69K$ 137,69K $ 137,69K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son APED fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki APED arzı 1,00M olup, toplam piyasa değeri $ 137,69K şeklindedir. Canlı APED Fiyatını Görüntüle

Aped Fiyat Geçmişi Aped canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Aped fiyatı 0,137742 USD'dir. Dolaşımdaki Aped(APED) arzı 1,00M APED olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 137.694$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%2,44 $ -0,003450 $ 0,141193 $ 0,137352

7 Gün -%12,34 $ -0,016999 $ 0,160940 $ 0,137575

30 Gün -%8,11 $ -0,011179 $ 0,160940 $ 0,137575 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Aped fiyat hareketi -0,003450$ oldu ve -%2,44 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Aped en yüksek 0,160940$ ve en düşük 0,137575$ fiyatından işlem gördü ve -%12,34 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, APED için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Aped, -%8,11 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,011179$ oldu. Bu durum, APED için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Aped (APED) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Aped Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak APED için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Aped için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen APED fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Aped fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, APED varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): APED için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Aped için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

APED Fiyat Tahmini Neden Önemli?

APED Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): APED, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, APED, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için APED fiyat tahmini nedir? Aped (APED) fiyat tahmin aracına göre, APED fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 APED 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Aped (APED) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, APED varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında APED için tahmini fiyat hedefi nedir? Aped (APED) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar APED başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında APED için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Aped (APED) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında APED için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Aped (APED) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 APED 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Aped (APED) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, APED, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için APED fiyat tahmini nedir? Aped (APED) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 APED fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol