Bugünkü Aped Fiyatı

Bugünkü Aped (APED) fiyatı $ 0,138475 olup, son 24 saatte % 2,03 değişim gösterdi. Mevcut APED / USD dönüşüm oranı APED başına $ 0,138475 şeklindedir.

Aped, şu anda piyasa değeri açısından $ 138.475 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M APED şeklindedir. Son 24 saat içinde APED, $ 0,137352 (en düşük) ile $ 0,142071 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 15,27 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,071031 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APED, son bir saatte +%0,65 ve son 7 günde -%11,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aped (APED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 138,48K$ 138,48K $ 138,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 138,48K$ 138,48K $ 138,48K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Aped piyasa değeri $ 138,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APED arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,48K.