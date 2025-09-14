MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) /

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Backbone Labs Staked LUNA fiyat tahminlerini alın. BLUNA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Backbone Labs Staked LUNA fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Backbone Labs Staked LUNA 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Backbone Labs Staked LUNA, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,232163 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Backbone Labs Staked LUNA, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,243771 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BLUNA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,255959 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BLUNA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,268757 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BLUNA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,282195 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BLUNA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,296305 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Backbone Labs Staked LUNA fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,482650 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Backbone Labs Staked LUNA fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,786186 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,232163 %0,00

2026 $ 0,243771 %5,00

2027 $ 0,255959 %10,25

2028 $ 0,268757 %15,76

2029 $ 0,282195 %21,55

2030 $ 0,296305 %27,63

2031 $ 0,311120 %34,01

2032 $ 0,326676 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,343010 %47,75

2034 $ 0,360161 %55,13

2035 $ 0,378169 %62,89

2036 $ 0,397077 %71,03

2037 $ 0,416931 %79,59

2038 $ 0,437777 %88,56

2039 $ 0,459666 %97,99

2040 $ 0,482650 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Backbone Labs Staked LUNA Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 14, 2025(Bugün) $ 0,232163 %0,00

September 15, 2025(Yarın) $ 0,232194 %0,01

September 21, 2025(Bu Hafta) $ 0,232385 %0,10

October 14, 2025(30 Gün) $ 0,233117 %0,41 Bugün için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini September 14, 2025(Bugün) tarihinde BLUNA için öngörülen fiyat 0,232163$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini September 15, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BLUNA için yapılan fiyat tahmini 0,232194$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini September 21, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, BLUNA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,232385$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BLUNA için öngörülen fiyat 0,233117$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Backbone Labs Staked LUNA Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 357,88K$ 357,88K $ 357,88K Dolaşım Arzı 1,54M 1,54M 1,54M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son BLUNA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BLUNA arzı 1,54M olup, toplam piyasa değeri $ 357,88K şeklindedir. Canlı BLUNA Fiyatını Görüntüle

Backbone Labs Staked LUNA Fiyat Geçmişi Backbone Labs Staked LUNA canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Backbone Labs Staked LUNA fiyatı 0,232163 USD'dir. Dolaşımdaki Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA) arzı 1,54M BLUNA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 357.877$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,16 $ -0,002740 $ 0,239551 $ 0,231269

7 Gün -%74,78 $ -0,173615 $ 0,238183 $ 0,225330

30 Gün -%74,78 $ -0,173615 $ 0,238183 $ 0,225330 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Backbone Labs Staked LUNA fiyat hareketi -0,002740$ oldu ve -%1,16 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Backbone Labs Staked LUNA en yüksek 0,238183$ ve en düşük 0,225330$ fiyatından işlem gördü ve -%74,78 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BLUNA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Backbone Labs Staked LUNA, -%74,78 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,173615$ oldu. Bu durum, BLUNA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Backbone Labs Staked LUNA Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BLUNA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Backbone Labs Staked LUNA için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BLUNA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Backbone Labs Staked LUNA fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BLUNA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BLUNA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Backbone Labs Staked LUNA için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BLUNA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BLUNA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): BLUNA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, BLUNA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için BLUNA fiyat tahmini nedir? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) fiyat tahmin aracına göre, BLUNA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 BLUNA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BLUNA, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında BLUNA için tahmini fiyat hedefi nedir? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 BLUNA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında BLUNA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında BLUNA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 BLUNA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BLUNA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için BLUNA fiyat tahmini nedir? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BLUNA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol