Backbone Labs Staked LUNA Logosu

Backbone Labs Staked LUNA Fiyatı (BLUNA)

Listelenmedi

1 BLUNA / USD Canlı Fiyatı:

$0,235999
$0,235999$0,235999
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:30:27 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,232554
$ 0,232554$ 0,232554
24 sa Düşük
$ 0,239551
$ 0,239551$ 0,239551
24 sa Yüksek

$ 0,232554
$ 0,232554$ 0,232554

$ 0,239551
$ 0,239551$ 0,239551

$ 2,21
$ 2,21$ 2,21

$ 0,224446
$ 0,224446$ 0,224446

+%1,33

+%0,49

-%74,36

-%74,36

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) canlı fiyatı $0,235999. BLUNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,232554 ve en yüksek $ 0,239551 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLUNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,21, en düşük fiyatı ise $ 0,224446 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLUNA son bir saatte +%1,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,49 ve son 7 günde -%74,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Piyasa Bilgileri

$ 363,79K
$ 363,79K$ 363,79K

--
----

$ 363,79K
$ 363,79K$ 363,79K

1,54M
1,54M 1,54M

1.541.490,186388
1.541.490,186388 1.541.490,186388

Şu anki Backbone Labs Staked LUNA piyasa değeri $ 363,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLUNA arzı 1,54M olup, toplam arzı 1541490.186388. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 363,79K.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Backbone Labs Staked LUNA / USD fiyat değişimi, $ +0,00115239.
Son 30 gün içerisinde, Backbone Labs Staked LUNA / USD fiyat değişimi, $ -0,1755006799.
Son 60 gün içerisinde, Backbone Labs Staked LUNA / USD fiyat değişimi, $ -0,1755006799.
Son 90 gün içerisinde, Backbone Labs Staked LUNA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00115239+%0,49
30 Gün$ -0,1755006799-%74,36
60 Gün$ -0,1755006799-%74,36
90 Gün$ 0--

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Nedir?

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Backbone Labs Staked LUNA Fiyat Tahmini (USD)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Backbone Labs Staked LUNA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Backbone Labs Staked LUNA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BLUNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Token Ekonomisi

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLUNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BLUNA fiyatı, 0,235999 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BLUNA / USD güncel fiyatı nedir?
BLUNA / USD güncel fiyatı $ 0,235999. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Backbone Labs Staked LUNA varlığının piyasa değeri nedir?
BLUNA piyasa değeri $ 363,79K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BLUNA arzı nedir?
Dolaşımdaki BLUNA arzı, 1,54M USD.
BLUNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BLUNA, ATH fiyatı olan 2,21 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BLUNA fiyatı (ATL) nedir?
BLUNA, ATL fiyatı olan 0,224446 USD değerine düştü.
BLUNA işlem hacmi nedir?
BLUNA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BLUNA bu yıl daha da yükselir mi?
BLUNA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BLUNA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:30:27 (UTC+8)

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.