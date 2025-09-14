Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,232554 $ 0,232554 $ 0,232554 24 sa Düşük $ 0,239551 $ 0,239551 $ 0,239551 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,232554$ 0,232554 $ 0,232554 24 sa Yüksek $ 0,239551$ 0,239551 $ 0,239551 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,21$ 2,21 $ 2,21 En Düşük Fiyat $ 0,224446$ 0,224446 $ 0,224446 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%74,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%74,36

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) canlı fiyatı $0,235999. BLUNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,232554 ve en yüksek $ 0,239551 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLUNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,21, en düşük fiyatı ise $ 0,224446 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLUNA son bir saatte +%1,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,49 ve son 7 günde -%74,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 363,79K$ 363,79K $ 363,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 363,79K$ 363,79K $ 363,79K Dolaşım Arzı 1,54M 1,54M 1,54M Toplam Arz 1.541.490,186388 1.541.490,186388 1.541.490,186388

Şu anki Backbone Labs Staked LUNA piyasa değeri $ 363,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLUNA arzı 1,54M olup, toplam arzı 1541490.186388. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 363,79K.