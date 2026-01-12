Bugünkü D. Energy Fiyatı

Bugünkü D. Energy (WATT) fiyatı $ 0,17997 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut WATT / USD dönüşüm oranı WATT başına $ 0,17997 şeklindedir.

D. Energy, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- WATT şeklindedir. Son 24 saat içinde WATT, $ 0,1799 (en düşük) ile $ 0,18048 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WATT, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 496,08K seviyesine ulaştı.

D. Energy (WATT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 496,08K$ 496,08K $ 496,08K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 215,96M$ 215,96M $ 215,96M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri WATT

Şu anki D. Energy piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 496,08K. Dolaşımdaki WATT arzı -- olup, toplam arzı 1200000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 215,96M.