Bugünkü REALTOKEN Fiyatı

Bugünkü REALTOKEN (REALTOKEN) fiyatı $ 0,02536 olup, son 24 saatte % 5,58 değişim gösterdi. Mevcut REALTOKEN / USD dönüşüm oranı REALTOKEN başına $ 0,02536 şeklindedir.

REALTOKEN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- REALTOKEN şeklindedir. Son 24 saat içinde REALTOKEN, $ 0,02433 (en düşük) ile $ 0,02918 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REALTOKEN, son bir saatte +%0,27 ve son 7 günde -%8,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 12,91K seviyesine ulaştı.

REALTOKEN (REALTOKEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 12,91K$ 12,91K $ 12,91K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,36M$ 25,36M $ 25,36M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri XRP

