Bugünkü ArcaneVault Fiyatı

Bugünkü ArcaneVault (AV) fiyatı $ 0,0000001912 olup, son 24 saatte % 0,93 değişim gösterdi. Mevcut AV / USD dönüşüm oranı AV başına $ 0,0000001912 şeklindedir.

ArcaneVault, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AV şeklindedir. Son 24 saat içinde AV, $ 0,0000001696 (en düşük) ile $ 0,000000226 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AV, son bir saatte -%4,31 ve son 7 günde +%35,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,41K seviyesine ulaştı.

ArcaneVault (AV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,41K$ 4,41K $ 4,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,91K$ 1,91K $ 1,91K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki ArcaneVault piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,41K. Dolaşımdaki AV arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,91K.