Bugünkü AIFin Fiyatı

Bugünkü AIFin (AIF) fiyatı $ 0,0000002253 olup, son 24 saatte % 26,66 değişim gösterdi. Mevcut AIF / USD dönüşüm oranı AIF başına $ 0,0000002253 şeklindedir.

AIFin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AIF şeklindedir. Son 24 saat içinde AIF, $ 0,0000001005 (en düşük) ile $ 0,0000007038 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIF, son bir saatte -%8,97 ve son 7 günde -%98,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 665,96K seviyesine ulaştı.

AIFin (AIF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 665,96K$ 665,96K $ 665,96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 225.300.000,00T$ 225.300.000,00T $ 225.300.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000.000.000.001.000.000.000 1.000.000.000.000.000.001.000.000.000 1.000.000.000.000.000.001.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ARB

Şu anki AIFin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 665,96K. Dolaşımdaki AIF arzı -- olup, toplam arzı 1000000000000000001000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 225.300.000,00T.