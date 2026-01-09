AIFin Fiyatı(AIF)
Bugünkü AIFin (AIF) fiyatı $ 0,0000002253 olup, son 24 saatte % 26,66 değişim gösterdi. Mevcut AIF / USD dönüşüm oranı AIF başına $ 0,0000002253 şeklindedir.
AIFin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AIF şeklindedir. Son 24 saat içinde AIF, $ 0,0000001005 (en düşük) ile $ 0,0000007038 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.
Kısa vadeli performansta, AIF, son bir saatte -%8,97 ve son 7 günde -%98,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 665,96K seviyesine ulaştı.
ARB
Şu anki AIFin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 665,96K. Dolaşımdaki AIF arzı -- olup, toplam arzı 1000000000000000001000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 225.300.000,00T.
-%8,97
+%26,66
-%98,40
-%98,40
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AIFin fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,000000047991
|+%26,66
|30 Gün
|$ -0,0199997747
|-%100,00
|60 Gün
|$ -0,0199997747
|-%100,00
|90 Gün
|$ -0,0199997747
|-%100,00
Bugün, AIF, $ +0,000000047991 (+%26,66) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0199997747 (-%100,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AIF değişimi $ -0,0199997747 (-%100,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0199997747 (-%100,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
AIFin (AIF) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
AIFin Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında AIFin fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
AIFin ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de AIF satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, AIFin satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, AIFin (AIF) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
AIFin sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de AIFin (AIF) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
AIFin is a cutting-edge DeFi platform on Arbitrum, combining AI, NFT validator nodes, and cross-chain technology to create a smarter, safer, and more inclusive Web3 financial ecosystem.
AIFin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-08 16:18:55
|Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
|01-07 09:17:19
|Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入
|01-07 07:35:32
|Sektör Haberleri
Bitcoin Menarik Balik Bersama Meme Coin Lama, "114514" Merosot Lebih 90% dalam Sehari
|01-06 21:10:15
|Sektör Haberleri
Solana生态应用年度收入达23.9亿美元,年增46%,创历史新高
|01-06 14:41:58
|Sektör Haberleri
Solana生态系统恢复，PENGU、FARTCOIN、WIF及其他成熟代币在过去7天内录得超过40%的涨幅
|01-06 14:28:48
|Sektör Haberleri
多个Base链代币飙升，CLANKER市值突破4400万美元
Kaldıraçlı AIF long veya short pozisyonu açın. MEXC'de AIFUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı AIFin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 AIF = 0,000000 USD