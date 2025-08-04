Raydium (RAY) Nedir?

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Raydium yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Raydium Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Raydium, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RAY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Raydium fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Raydium Fiyat Geçmişi

RAY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RAY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Raydium fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Raydium (RAY) Token Ekonomisi

Raydium (RAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Raydium (RAY) Satın Alma

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RAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAY / VND ₫ 68.655,835 1 RAY / AUD A$ 4,01786 1 RAY / GBP ￡ 1,95675 1 RAY / EUR € 2,24374 1 RAY / USD $ 2,609 1 RAY / MYR RM 11,03607 1 RAY / TRY ₺ 106,10803 1 RAY / JPY ¥ 383,523 1 RAY / ARS ARS$ 3.525,67215 1 RAY / RUB ₽ 207,4155 1 RAY / INR ₹ 227,87006 1 RAY / IDR Rp 42.770,48496 1 RAY / KRW ₩ 3.608,56008 1 RAY / PHP ₱ 149,86096 1 RAY / EGP ￡E. 124,9711 1 RAY / BRL R$ 14,47995 1 RAY / CAD C$ 3,57433 1 RAY / BDT ৳ 314,95848 1 RAY / NGN ₦ 3.947,02565 1 RAY / UAH ₴ 107,67343 1 RAY / VES Bs 320,907 1 RAY / CLP $ 2.530,73 1 RAY / PKR Rs 731,01571 1 RAY / KZT ₸ 1.398,1631 1 RAY / THB ฿ 84,68814 1 RAY / TWD NT$ 77,87865 1 RAY / AED د.إ 9,57503 1 RAY / CHF Fr 2,0872 1 RAY / HKD HK$ 20,45456 1 RAY / MAD .د.م 23,58536 1 RAY / MXN $ 49,17965 1 RAY / PLN zł 9,60112 1 RAY / RON лв 11,40133 1 RAY / SEK kr 25,15076 1 RAY / BGN лв 4,38312 1 RAY / HUF Ft 897,15683 1 RAY / CZK Kč 55,33689 1 RAY / KWD د.ك 0,790527 1 RAY / ILS ₪ 8,89669

Raydium Kaynağı

Raydium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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