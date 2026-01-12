Bugünkü IQ Agent Wiki Fiyatı

Bugünkü IQ Agent Wiki (IQAGENT) fiyatı $ 0,00000004676 olup, son 24 saatte % 48,04 değişim gösterdi. Mevcut IQAGENT / USD dönüşüm oranı IQAGENT başına $ 0,00000004676 şeklindedir.

IQ Agent Wiki, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- IQAGENT şeklindedir. Son 24 saat içinde IQAGENT, $ 0,00000004501 (en düşük) ile $ 0,00000018 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IQAGENT, son bir saatte +%0,58 ve son 7 günde -%99,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 636,96K seviyesine ulaştı.

IQ Agent Wiki (IQAGENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 636,96K$ 636,96K $ 636,96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4.676.000,00T$ 4.676.000,00T $ 4.676.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 100.000.000.000.000.001.000.000.000 100.000.000.000.000.001.000.000.000 100.000.000.000.000.001.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000.000.001.000.000.000 100.000.000.000.000.001.000.000.000 100.000.000.000.000.001.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki IQ Agent Wiki piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 636,96K. Dolaşımdaki IQAGENT arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000001000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4.676.000,00T.