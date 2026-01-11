Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (USD)

Based Froc fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. Based Froc Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Based Froc %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000003 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Based Froc %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000004 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, FROC varlığının 2028 yılında $ 0,000004 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, FROC varlığının 2029 yılında $ 0,000004 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, FROC varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000004 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Based Froc fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000007 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Based Froc fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000012 seviyesine ulaşabilir.

Bugün için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde FROC için öngörülen fiyat 0,000003$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FROC için yapılan fiyat tahmini 0,000003$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, FROC için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000003$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Based Froc (FROC) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FROC için öngörülen fiyat 0,000003$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Based Froc Fiyatı İstatistikleri Dolaşım Arzı 100,00B Ayrıca, dolaşımdaki FROC arzı 100,00B olup, toplam piyasa değeri $ 396,65K şeklindedir.

Based Froc Fiyat Geçmişi Based Froc canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Based Froc fiyatı 0,000003 USD'dir. Dolaşımdaki Based Froc(FROC) arzı 100,00B FROC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 396.649$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,45 $ 0 $ 0,000004 $ 0,000003

7 Gün %9,60 $ 0,000000 $ 0,000004 $ 0,000002

30 Gün -%8,26 $ -0,000000 $ 0,000004 $ 0,000002 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Based Froc fiyat hareketi 0$ oldu ve %2,45 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Based Froc en yüksek 0,000004$ ve en düşük 0,000002$ fiyatından işlem gördü ve %9,60 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FROC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Based Froc, -%8,26 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000000$ oldu. Bu durum, FROC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Based Froc (FROC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Based Froc Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FROC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Based Froc için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FROC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Based Froc fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FROC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FROC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Based Froc için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FROC Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FROC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

