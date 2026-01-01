Bugünkü Based Froc Fiyatı

Bugünkü Based Froc (FROC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,79 değişim gösterdi. Mevcut FROC / USD dönüşüm oranı FROC başına $ 0 şeklindedir.

Based Froc, şu anda piyasa değeri açısından $ 418.331 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B FROC şeklindedir. Son 24 saat içinde FROC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FROC, son bir saatte -%0,42 ve son 7 günde +%18,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based Froc (FROC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 418,33K$ 418,33K $ 418,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 418,33K$ 418,33K $ 418,33K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Based Froc piyasa değeri $ 418,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FROC arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 418,33K.