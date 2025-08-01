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MYX Finance Fiyatı(MYX)

MYX Finance (MYX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,19042
$0,19042$0,19042
+%42,321D
USD

MYX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

MYX Finance (MYX), şu anda 0,19042 USD fiyatından işlem görmektedir ve 25,47M USD piyasa değerine sahiptir. MYX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MYX Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 124,03K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%42,32
MYX Finance 24 saatlik fiyat değişimi
133,76M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MYX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MYX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MYX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için MYX Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0566229+%42,32
30 Gün$ +0,13681+%255,19
60 Gün$ +0,11551+%154,19
90 Gün$ +0,18142+%2.015,77
Bugünkü MYX Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, MYX, $ +0,0566229 (+%42,32) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

MYX Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,13681 (+%255,19) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

MYX Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MYX değişimi $ +0,11551 (+%154,19) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

MYX Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,18142 (+%2.015,77) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MYX Fiyat Bilgisi

En güncel MYX Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,11166
$ 0,11166$ 0,11166

$ 0,198
$ 0,198$ 0,198

$ 0,198
$ 0,198$ 0,198

+%5,80

+%42,32

+%58,03

MYX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 25,47M
$ 25,47M$ 25,47M

$ 124,03K
$ 124,03K$ 124,03K

133,76M
133,76M 133,76M

MYX Finance (MYX) Nedir?

MYX, mevcut bir AMM piyasası olan hemen hemen her token için sürekli sözleşmelerin zincir üstü alım satımını sağlayan, gözetim dışı bir türev borsasıdır. Protokol, likidite sağlamanın sermaye maliyetini düşürmek, yatırımcılar için ağla ilgili engelleri ortadan kaldırmak ve gelişmiş türevlerin spot swaplar kadar erişilebilir olması için alım satım akışını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya konmuştur.

MYX Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MYX Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MYX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda MYX Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, MYX Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

MYX Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, MYX Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MYX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen MYX Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

MYX Finance Fiyat Geçmişi

MYX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MYX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen MYX Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

MYX Finance (MYX) Token Ekonomisi

MYX Finance (MYX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MYX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MYX Finance (MYX) Satın Alma

Nasıl MYX Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım MYX Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MYX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MYX / VND
5.010,9023
1 MYX / AUD
A$0,2932468
1 MYX / GBP
0,142815
1 MYX / EUR
0,1637612
1 MYX / USD
$0,19042
1 MYX / MYR
RM0,8054766
1 MYX / TRY
7,7462856
1 MYX / JPY
¥27,99174
1 MYX / ARS
ARS$257,6706314
1 MYX / RUB
15,1555278
1 MYX / INR
16,6008156
1 MYX / IDR
Rp3.121,6388448
1 MYX / KRW
263,3737104
1 MYX / PHP
10,9548626
1 MYX / EGP
￡E.9,1325432
1 MYX / BRL
R$1,0530226
1 MYX / CAD
C$0,2608754
1 MYX / BDT
22,9875024
1 MYX / NGN
288,076897
1 MYX / UAH
7,8586334
1 MYX / VES
Bs23,42166
1 MYX / CLP
$184,7074
1 MYX / PKR
Rs53,3537798
1 MYX / KZT
102,046078
1 MYX / THB
฿6,1810332
1 MYX / TWD
NT$5,6821328
1 MYX / AED
د.إ0,6988414
1 MYX / CHF
Fr0,152336
1 MYX / HKD
HK$1,4928928
1 MYX / MAD
.د.م1,7213968
1 MYX / MXN
$3,5875128
1 MYX / PLN
0,7007456
1 MYX / RON
лв0,8340396
1 MYX / SEK
kr1,8394572
1 MYX / BGN
лв0,3199056
1 MYX / HUF
Ft65,5254262
1 MYX / CZK
4,0445208
1 MYX / KWD
د.ك0,05769726
1 MYX / ILS
0,6493322

MYX Finance Kaynağı

MYX Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi MYX Finance Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 0,19042 USD

Al-Sat

MYXUSDT
$0,19042
$0,19042$0,19042
+%70,53

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