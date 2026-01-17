Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Broak on Base fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, BROAK varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Broak on Base fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Broak on Base Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Broak on Base %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000176 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Broak on Base %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000185 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, BROAK varlığının 2028 yılında $ 0,000194 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, BROAK varlığının 2029 yılında $ 0,000204 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, BROAK varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000214 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Broak on Base fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000349 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Broak on Base fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000568 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000176 %0,00

2027 $ 0,000185 %5,00

2028 $ 0,000194 %10,25

2029 $ 0,000204 %15,76

2030 $ 0,000214 %21,55

2031 $ 0,000225 %27,63

2032 $ 0,000236 %34,01

2033 $ 0,000248 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000260 %47,75

2035 $ 0,000273 %55,13

2036 $ 0,000287 %62,89

2037 $ 0,000301 %71,03

2038 $ 0,000316 %79,59

2039 $ 0,000332 %88,56

2040 $ 0,000349 %97,99

2050 $ 0,000568 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Broak on Base Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 0,000176 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 0,000176 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 0,000176 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 0,000177 %0,41 Bugün için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde BROAK için öngörülen fiyat 0,000176$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BROAK için yapılan fiyat tahmini 0,000176$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, BROAK için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000176$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BROAK için öngörülen fiyat 0,000177$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Broak on Base Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 112,28K$ 112,28K $ 112,28K Dolaşım Arzı 625,65M 625,65M 625,65M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son BROAK fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BROAK arzı 625,65M olup, toplam piyasa değeri $ 112,28K şeklindedir. Canlı BROAK Fiyatını Görüntüle

Broak on Base Fiyat Geçmişi Broak on Base canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Broak on Base fiyatı 0,000176 USD'dir. Dolaşımdaki Broak on Base(BROAK) arzı 625,65M BROAK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 112.284$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,53 $ 0 $ 0,000183 $ 0,000142

7 Gün -%3,06 $ -0,000005 $ 0,000327 $ 0,000143

30 Gün -%46,17 $ -0,000081 $ 0,000327 $ 0,000143 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Broak on Base fiyat hareketi 0$ oldu ve -%3,53 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Broak on Base en yüksek 0,000327$ ve en düşük 0,000143$ fiyatından işlem gördü ve -%3,06 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BROAK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Broak on Base, -%46,17 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000081$ oldu. Bu durum, BROAK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Broak on Base (BROAK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Broak on Base Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BROAK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Broak on Base için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BROAK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Broak on Base fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BROAK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BROAK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Broak on Base için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BROAK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BROAK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): BROAK, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, BROAK, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için BROAK fiyat tahmini nedir? Broak on Base (BROAK) fiyat tahmin aracına göre, BROAK fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 BROAK 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Broak on Base (BROAK) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, BROAK varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında BROAK için tahmini fiyat hedefi nedir? Broak on Base (BROAK) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar BROAK başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında BROAK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Broak on Base (BROAK) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında BROAK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Broak on Base (BROAK) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 BROAK 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Broak on Base (BROAK) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BROAK, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için BROAK fiyat tahmini nedir? Broak on Base (BROAK) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BROAK fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.