Bugünkü Broak on Base Fiyatı

Bugünkü Broak on Base (BROAK) fiyatı $ 0,00017545 olup, son 24 saatte % 2,85 değişim gösterdi. Mevcut BROAK / USD dönüşüm oranı BROAK başına $ 0,00017545 şeklindedir.

Broak on Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 109.774 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 625,65M BROAK şeklindedir. Son 24 saat içinde BROAK, $ 0,00014286 (en düşük) ile $ 0,00018839 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01340169 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00014286 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BROAK, son bir saatte +%16,92 ve son 7 günde -%2,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Broak on Base (BROAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 109,77K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 109,77K
Dolaşım Arzı 625,65M
Toplam Arz 625.649.999,0199

