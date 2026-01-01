Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Bullish Start fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, DAY1 varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Bullish Start fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Bullish Start Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Bullish Start %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000009 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Bullish Start %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000010 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DAY1 varlığının 2028 yılında $ 0,000010 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DAY1 varlığının 2029 yılında $ 0,000011 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, DAY1 varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000011 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Bullish Start fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000019 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Bullish Start fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000031 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000009 %0,00

Mevcut Bullish Start Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 9,38K$ 9,38K $ 9,38K Dolaşım Arzı 988,41M 988,41M 988,41M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DAY1 fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DAY1 arzı 988,41M olup, toplam piyasa değeri $ 9,38K şeklindedir. Canlı DAY1 Fiyatını Görüntüle

Bullish Start Fiyat Geçmişi Bullish Start canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Bullish Start fiyatı 0,000009 USD'dir. Dolaşımdaki Bullish Start(DAY1) arzı 988,41M DAY1 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 9.379,29$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%7,78 $ 0 $ 0,000011 $ 0,000009

7 Gün -%58,43 $ -0,000005 $ 0,000252 $ 0,000008

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000252 $ 0,000008 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Bullish Start fiyat hareketi 0$ oldu ve -%7,78 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Bullish Start en yüksek 0,000252$ ve en düşük 0,000008$ fiyatından işlem gördü ve -%58,43 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DAY1 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Bullish Start, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, DAY1 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Bullish Start (DAY1) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Bullish Start Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DAY1 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Bullish Start için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DAY1 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Bullish Start fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DAY1 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DAY1 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Bullish Start için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DAY1 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DAY1 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DAY1, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DAY1, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DAY1 fiyat tahmini nedir? Bullish Start (DAY1) fiyat tahmin aracına göre, DAY1 fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DAY1 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Bullish Start (DAY1) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, DAY1 varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında DAY1 için tahmini fiyat hedefi nedir? Bullish Start (DAY1) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar DAY1 başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında DAY1 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Bullish Start (DAY1) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında DAY1 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Bullish Start (DAY1) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 DAY1 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Bullish Start (DAY1) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DAY1, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DAY1 fiyat tahmini nedir? Bullish Start (DAY1) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DAY1 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.