Bugünkü Bullish Start Fiyatı

Bugünkü Bullish Start (DAY1) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,66 değişim gösterdi. Mevcut DAY1 / USD dönüşüm oranı DAY1 başına $ 0 şeklindedir.

Bullish Start, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.154,09 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 988,41M DAY1 şeklindedir. Son 24 saat içinde DAY1, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DAY1, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%43,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bullish Start (DAY1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,15K$ 9,15K $ 9,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,15K$ 9,15K $ 9,15K Dolaşım Arzı 988,41M 988,41M 988,41M Toplam Arz 988.407.170,383266 988.407.170,383266 988.407.170,383266

