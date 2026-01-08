CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için CAST ORACLES fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, CAST varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

CAST ORACLES fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 CAST ORACLES Fiyat Tahmini (USD) 2026 için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, CAST ORACLES %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000014 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, CAST ORACLES %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000015 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CAST varlığının 2028 yılında $ 0,000016 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CAST varlığının 2029 yılında $ 0,000016 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, CAST varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000017 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında CAST ORACLES fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000028 seviyesine ulaşabilir. 2050 için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında CAST ORACLES fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000047 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000014 %0,00

2027 $ 0,000015 %5,00

2028 $ 0,000016 %10,25

2029 $ 0,000016 %15,76

2030 $ 0,000017 %21,55

2031 $ 0,000018 %27,63

2032 $ 0,000019 %34,01

2033 $ 0,000020 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000021 %47,75

2035 $ 0,000022 %55,13

2036 $ 0,000023 %62,89

2037 $ 0,000024 %71,03

2038 $ 0,000026 %79,59

2039 $ 0,000027 %88,56

2040 $ 0,000028 %97,99

2050 $ 0,000047 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli CAST ORACLES Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,000014 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 0,000014 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,000014 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,000014 %0,41 Bugün için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde CAST için öngörülen fiyat 0,000014$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CAST için yapılan fiyat tahmini 0,000014$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CAST için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000014$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CAST için öngörülen fiyat 0,000014$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut CAST ORACLES Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 14,58K$ 14,58K $ 14,58K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son CAST fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CAST arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 14,58K şeklindedir. Canlı CAST Fiyatını Görüntüle

CAST ORACLES Fiyat Geçmişi CAST ORACLES canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki CAST ORACLES fiyatı 0,000014 USD'dir. Dolaşımdaki CAST ORACLES(CAST) arzı 1,00B CAST olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 14.581,72$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%14,88 $ 0 $ 0,000017 $ 0,000014

7 Gün -%92,06 $ -0,000013 $ 0,000188 $ 0,000013

30 Gün -%91,12 $ -0,000013 $ 0,000188 $ 0,000013 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, CAST ORACLES fiyat hareketi 0$ oldu ve -%14,88 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, CAST ORACLES en yüksek 0,000188$ ve en düşük 0,000013$ fiyatından işlem gördü ve -%92,06 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CAST için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, CAST ORACLES, -%91,12 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000013$ oldu. Bu durum, CAST için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

CAST ORACLES (CAST) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? CAST ORACLES Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CAST için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, CAST ORACLES için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CAST fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının CAST ORACLES fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CAST varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CAST için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak CAST ORACLES için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CAST Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CAST Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

