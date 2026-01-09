Bugünkü CAST ORACLES Fiyatı

Bugünkü CAST ORACLES (CAST) fiyatı $ 0.00001388 olup, son 24 saatte % 3.47 değişim gösterdi. Mevcut CAST / USD dönüşüm oranı CAST başına $ 0.00001388 şeklindedir.

CAST ORACLES, şu anda piyasa değeri açısından $ 13,881.06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B CAST şeklindedir. Son 24 saat içinde CAST, $ 0.00001369 (en düşük) ile $ 0.00001789 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00075422 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.0000134 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAST, son bir saatte +0.72% ve son 7 günde -92.29% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CAST ORACLES (CAST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

