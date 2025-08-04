Helium Network Token (HNT) Nedir?

Helium, LoRaWAN özellikli IoT cihazları için halka açık, uzun menzilli kablosuz kapsama alanı oluşturan merkeziyetsiz bir kablosuz Erişim Noktası ağıdır. Erişim Noktaları, Helium blok zincirinin yerel kripto para birimi olan HNT üretir ve bununla karşılanır. Bugün, Helium blok zinciri ve yüz binlerce Erişim Noktası, dünyanın en büyük LoRaWAN Ağına erişim sağlamaktadır.

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Helium Network Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Helium Network Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HNT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Helium Network Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Helium Network Token Fiyat Geçmişi

HNT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HNT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Helium Network Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Helium Network Token (HNT) Token Ekonomisi

Helium Network Token (HNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Helium Network Token (HNT) Satın Alma

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HNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HNT / VND ₫ 72.892,55 1 HNT / AUD A$ 4,2658 1 HNT / GBP ￡ 2,0775 1 HNT / EUR € 2,3822 1 HNT / USD $ 2,77 1 HNT / MYR RM 11,7171 1 HNT / TRY ₺ 112,6559 1 HNT / JPY ¥ 407,19 1 HNT / ARS ARS$ 3.778,9725 1 HNT / RUB ₽ 220,1873 1 HNT / INR ₹ 242,2919 1 HNT / IDR Rp 45.409,8288 1 HNT / KRW ₩ 3.836,5608 1 HNT / PHP ₱ 159,2196 1 HNT / EGP ￡E. 134,7328 1 HNT / BRL R$ 15,4012 1 HNT / CAD C$ 3,7949 1 HNT / BDT ৳ 334,3944 1 HNT / NGN ₦ 4.190,5945 1 HNT / UAH ₴ 114,3179 1 HNT / VES Bs 340,71 1 HNT / CLP $ 2.686,9 1 HNT / PKR Rs 776,1263 1 HNT / KZT ₸ 1.484,443 1 HNT / THB ฿ 89,9973 1 HNT / TWD NT$ 82,7676 1 HNT / AED د.إ 10,1659 1 HNT / CHF Fr 2,216 1 HNT / HKD HK$ 21,7168 1 HNT / MAD .د.م 25,0408 1 HNT / MXN $ 52,2145 1 HNT / PLN zł 10,2213 1 HNT / RON лв 12,1326 1 HNT / SEK kr 26,7859 1 HNT / BGN лв 4,6536 1 HNT / HUF Ft 954,1819 1 HNT / CZK Kč 58,8348 1 HNT / KWD د.ك 0,84485 1 HNT / ILS ₪ 9,4734

Helium Network Token Kaynağı

Helium Network Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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