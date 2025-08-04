HNT Hakkında Daha Fazla Bilgi

HNT Fiyat Bilgileri

HNT Whitepaper

HNT Resmi Websitesi

HNT Token Ekonomisi

HNT Fiyat Tahmini

HNT Fiyat Geçmişi

HNT Satın Alma Kılavuzu

HNT / İtibari Para Dönüştürücüsü

HNT Spot

HNT USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Helium Network Token Logosu

Helium Network Token Fiyatı(HNT)

Helium Network Token (HNT) Canlı Fiyat Grafiği

$2,77
$2,77$2,77
-%0,681D
USD

HNT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Helium Network Token (HNT), şu anda 2,77 USD fiyatından işlem görmektedir ve 515,16M USD piyasa değerine sahiptir. HNT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Helium Network Token Ana Piyasa Performansı:

$ 639,06K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,68
Helium Network Token 24 saatlik fiyat değişimi
185,98M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HNT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HNT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

HNT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Helium Network Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,01896-%0,67
30 Gün$ +0,539+%24,15
60 Gün$ -0,149-%5,11
90 Gün$ -1,012-%26,76
Bugünkü Helium Network Token Fiyatı Değişimi

Bugün, HNT, $ -0,01896 (-%0,67) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Helium Network Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,539 (+%24,15) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Helium Network Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HNT değişimi $ -0,149 (-%5,11) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Helium Network Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,012 (-%26,76) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HNT Fiyat Bilgisi

En güncel Helium Network Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,757
$ 2,757$ 2,757

$ 2,84
$ 2,84$ 2,84

$ 10,582
$ 10,582$ 10,582

-%0,04

-%0,67

-%24,26

HNT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 515,16M
$ 515,16M$ 515,16M

$ 639,06K
$ 639,06K$ 639,06K

185,98M
185,98M 185,98M

Helium Network Token (HNT) Nedir?

Helium, LoRaWAN özellikli IoT cihazları için halka açık, uzun menzilli kablosuz kapsama alanı oluşturan merkeziyetsiz bir kablosuz Erişim Noktası ağıdır. Erişim Noktaları, Helium blok zincirinin yerel kripto para birimi olan HNT üretir ve bununla karşılanır. Bugün, Helium blok zinciri ve yüz binlerce Erişim Noktası, dünyanın en büyük LoRaWAN Ağına erişim sağlamaktadır.

Helium Network Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Helium Network Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- HNT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Helium Network Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Helium Network Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Helium Network Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Helium Network Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HNT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Helium Network Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Helium Network Token Fiyat Geçmişi

HNT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HNT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Helium Network Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Helium Network Token (HNT) Token Ekonomisi

Helium Network Token (HNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Helium Network Token (HNT) Satın Alma

Nasıl Helium Network Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Helium Network Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

HNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HNT / VND
72.892,55
1 HNT / AUD
A$4,2658
1 HNT / GBP
2,0775
1 HNT / EUR
2,3822
1 HNT / USD
$2,77
1 HNT / MYR
RM11,7171
1 HNT / TRY
112,6559
1 HNT / JPY
¥407,19
1 HNT / ARS
ARS$3.778,9725
1 HNT / RUB
220,1873
1 HNT / INR
242,2919
1 HNT / IDR
Rp45.409,8288
1 HNT / KRW
3.836,5608
1 HNT / PHP
159,2196
1 HNT / EGP
￡E.134,7328
1 HNT / BRL
R$15,4012
1 HNT / CAD
C$3,7949
1 HNT / BDT
334,3944
1 HNT / NGN
4.190,5945
1 HNT / UAH
114,3179
1 HNT / VES
Bs340,71
1 HNT / CLP
$2.686,9
1 HNT / PKR
Rs776,1263
1 HNT / KZT
1.484,443
1 HNT / THB
฿89,9973
1 HNT / TWD
NT$82,7676
1 HNT / AED
د.إ10,1659
1 HNT / CHF
Fr2,216
1 HNT / HKD
HK$21,7168
1 HNT / MAD
.د.م25,0408
1 HNT / MXN
$52,2145
1 HNT / PLN
10,2213
1 HNT / RON
лв12,1326
1 HNT / SEK
kr26,7859
1 HNT / BGN
лв4,6536
1 HNT / HUF
Ft954,1819
1 HNT / CZK
58,8348
1 HNT / KWD
د.ك0,84485
1 HNT / ILS
9,4734

Helium Network Token Kaynağı

Helium Network Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Helium Network Token Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Helium Network Token Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

MEXC, Zincir Üstü Ödül Avı Etkinliği Düzenliyor: 50.000.000 USDT Ödül Sizi Bekliyor!

Zincir üstü aktivitelerinizi gerçek ödüllere dönüştürmeye hazır mısınız? 31 Temmuz 2025 tarihinde MEXC, büyük blok zincirler üzerinde aktif kullanıcıları ödüllendirmeyi amaçlayan ve küresel bir etkinlik olan Zincir Üstü Ödül Avı Airdrop etkinliğini resmi olarak başlatıyor.

August 4, 2025

What Is XRP ETF? SEC Approval Status, Launch Date & How to Invest Guide

The XRP ETF landscape is heating up with groundbreaking developments in 2025. With eleven major asset managers filing applications and a 95% approval probability by Q4 2025, traditional investors are finally getting regulated access to XRP exposure.

August 4, 2025

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 2,77 USD

Al-Sat

HNTUSDT
$2,77
$2,77$2,77
-%0,11

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti