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Nil Token Fiyatı(NIL)

Nil Token (NIL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2855
$0,2855$0,2855
+%0,841D
USD

NIL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Nil Token (NIL), şu anda 0,2855 USD fiyatından işlem görmektedir ve 55,72M USD piyasa değerine sahiptir. NIL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nil Token Ana Piyasa Performansı:

$ 370,75K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,84
Nil Token 24 saatlik fiyat değişimi
195,15M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NIL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NIL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NIL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Nil Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,002378+%0,84
30 Gün$ +0,0036+%1,27
60 Gün$ -0,1343-%32,00
90 Gün$ -0,0945-%24,87
Bugünkü Nil Token Fiyatı Değişimi

Bugün, NIL, $ +0,002378 (+%0,84) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Nil Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0036 (+%1,27) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Nil Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NIL değişimi $ -0,1343 (-%32,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Nil Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0945 (-%24,87) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NIL Fiyat Bilgisi

En güncel Nil Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2804
$ 0,2804$ 0,2804

$ 0,2895
$ 0,2895$ 0,2895

$ 2,8799
$ 2,8799$ 2,8799

-%1,11

+%0,84

-%16,08

NIL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 55,72M
$ 55,72M$ 55,72M

$ 370,75K
$ 370,75K$ 370,75K

195,15M
195,15M 195,15M

Nil Token (NIL) Nedir?

Nillion, yapay zekâ ve blok zincirleri için güvenli merkeziyetsiz veri depolama ve hesaplamayı yeniden tanımlayan izinsiz bir ağdır. Ağ, merkeziyetsiz yapay zekâ ve blok zincirlerinin verileri görmeden depolayabilmesi ve işleyebilmesi için yeni bir yetenek yaratarak önemli bir beyaz alanın kilidini açıyor. Araçlar, geliştiricilerin özel veri uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor.

Nil Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Nil Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NIL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Nil Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Nil Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Nil Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Nil Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NIL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Nil Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Nil Token Fiyat Geçmişi

NIL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NIL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Nil Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Nil Token (NIL) Token Ekonomisi

Nil Token (NIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Nil Token (NIL) Satın Alma

Nasıl Nil Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Nil Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NIL / VND
7.512,9325
1 NIL / AUD
A$0,43967
1 NIL / GBP
0,214125
1 NIL / EUR
0,24553
1 NIL / USD
$0,2855
1 NIL / MYR
RM1,207665
1 NIL / TRY
11,61414
1 NIL / JPY
¥41,9685
1 NIL / ARS
ARS$386,330035
1 NIL / RUB
22,722945
1 NIL / INR
24,88989
1 NIL / IDR
Rp4.680,32712
1 NIL / KRW
394,88076
1 NIL / PHP
16,424815
1 NIL / EGP
￡E.13,69258
1 NIL / BRL
R$1,578815
1 NIL / CAD
C$0,391135
1 NIL / BDT
34,46556
1 NIL / NGN
431,918675
1 NIL / UAH
11,782585
1 NIL / VES
Bs35,1165
1 NIL / CLP
$276,935
1 NIL / PKR
Rs79,994245
1 NIL / KZT
152,99945
1 NIL / THB
฿9,26733
1 NIL / TWD
NT$8,51932
1 NIL / AED
د.إ1,047785
1 NIL / CHF
Fr0,2284
1 NIL / HKD
HK$2,23832
1 NIL / MAD
.د.م2,58092
1 NIL / MXN
$5,37882
1 NIL / PLN
1,05064
1 NIL / RON
лв1,25049
1 NIL / SEK
kr2,75793
1 NIL / BGN
лв0,47964
1 NIL / HUF
Ft98,243405
1 NIL / CZK
6,06402
1 NIL / KWD
د.ك0,0865065
1 NIL / ILS
0,973555

Nil Token Kaynağı

Nil Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Nil Token Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0,2855 USD

Al-Sat

NILUSDT
$0,2855
$0,2855$0,2855
+%0,91

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