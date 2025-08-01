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Epic Chain Fiyatı(EPIC)

Epic Chain (EPIC) Canlı Fiyat Grafiği

$1,8671
$1,8671$1,8671
+%2,201D
USD

EPIC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Epic Chain (EPIC), şu anda 1,8671 USD fiyatından işlem görmektedir ve 56,01M USD piyasa değerine sahiptir. EPIC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Epic Chain Ana Piyasa Performansı:

$ 2,15M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,20
Epic Chain 24 saatlik fiyat değişimi
30,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EPIC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EPIC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

EPIC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Epic Chain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,040192+%2,20
30 Gün$ +1,0692+%134,00
60 Gün$ +0,7041+%60,54
90 Gün$ +0,5791+%44,96
Bugünkü Epic Chain Fiyatı Değişimi

Bugün, EPIC, $ +0,040192 (+%2,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Epic Chain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,0692 (+%134,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Epic Chain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EPIC değişimi $ +0,7041 (+%60,54) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Epic Chain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,5791 (+%44,96) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EPIC Fiyat Bilgisi

En güncel Epic Chain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,7693
$ 1,7693$ 1,7693

$ 1,9468
$ 1,9468$ 1,9468

$ 3,1477
$ 3,1477$ 3,1477

+%0,33

+%2,20

-%16,54

EPIC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 56,01M
$ 56,01M$ 56,01M

$ 2,15M
$ 2,15M$ 2,15M

30,00M
30,00M 30,00M

Epic Chain (EPIC) Nedir?

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

Epic Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Epic Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EPIC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Epic Chain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Epic Chain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Epic Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Epic Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EPIC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Epic Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Epic Chain Fiyat Geçmişi

EPIC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EPIC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Epic Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Epic Chain (EPIC) Token Ekonomisi

Epic Chain (EPIC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EPIC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Epic Chain (EPIC) Satın Alma

Nasıl Epic Chain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Epic Chain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EPIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EPIC / VND
49.132,7365
1 EPIC / AUD
A$2,875334
1 EPIC / GBP
1,400325
1 EPIC / EUR
1,605706
1 EPIC / USD
$1,8671
1 EPIC / MYR
RM7,916504
1 EPIC / TRY
75,934957
1 EPIC / JPY
¥274,4637
1 EPIC / ARS
ARS$2.529,939171
1 EPIC / RUB
148,863883
1 EPIC / INR
162,960488
1 EPIC / IDR
Rp30.608,191824
1 EPIC / KRW
2.589,593016
1 EPIC / PHP
107,582302
1 EPIC / EGP
￡E.89,695484
1 EPIC / BRL
R$10,325063
1 EPIC / CAD
C$2,557927
1 EPIC / BDT
225,396312
1 EPIC / NGN
2.824,642235
1 EPIC / UAH
77,055217
1 EPIC / VES
Bs229,6533
1 EPIC / CLP
$1.811,087
1 EPIC / PKR
Rs523,142749
1 EPIC / KZT
1.000,57889
1 EPIC / THB
฿60,718092
1 EPIC / TWD
NT$55,676922
1 EPIC / AED
د.إ6,852257
1 EPIC / CHF
Fr1,49368
1 EPIC / HKD
HK$14,638064
1 EPIC / MAD
.د.م16,878584
1 EPIC / MXN
$35,232177
1 EPIC / PLN
6,889599
1 EPIC / RON
лв8,196569
1 EPIC / SEK
kr18,054857
1 EPIC / BGN
лв3,136728
1 EPIC / HUF
Ft643,365318
1 EPIC / CZK
39,694546
1 EPIC / KWD
د.ك0,5657313
1 EPIC / ILS
6,366811

Epic Chain Kaynağı

Epic Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Epic Chain Websitesi
Blok Gezgini

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1 EPIC = 1,8671 USD

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