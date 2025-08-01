Epic Chain (EPIC) Nedir?

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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Epic Chain Fiyat Geleceği Tahmini

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Epic Chain Fiyat Geçmişi

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Epic Chain (EPIC) Token Ekonomisi

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Epic Chain (EPIC) Satın Alma

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EPIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EPIC / VND ₫ 49.132,7365 1 EPIC / AUD A$ 2,875334 1 EPIC / GBP ￡ 1,400325 1 EPIC / EUR € 1,605706 1 EPIC / USD $ 1,8671 1 EPIC / MYR RM 7,916504 1 EPIC / TRY ₺ 75,934957 1 EPIC / JPY ¥ 274,4637 1 EPIC / ARS ARS$ 2.529,939171 1 EPIC / RUB ₽ 148,863883 1 EPIC / INR ₹ 162,960488 1 EPIC / IDR Rp 30.608,191824 1 EPIC / KRW ₩ 2.589,593016 1 EPIC / PHP ₱ 107,582302 1 EPIC / EGP ￡E. 89,695484 1 EPIC / BRL R$ 10,325063 1 EPIC / CAD C$ 2,557927 1 EPIC / BDT ৳ 225,396312 1 EPIC / NGN ₦ 2.824,642235 1 EPIC / UAH ₴ 77,055217 1 EPIC / VES Bs 229,6533 1 EPIC / CLP $ 1.811,087 1 EPIC / PKR Rs 523,142749 1 EPIC / KZT ₸ 1.000,57889 1 EPIC / THB ฿ 60,718092 1 EPIC / TWD NT$ 55,676922 1 EPIC / AED د.إ 6,852257 1 EPIC / CHF Fr 1,49368 1 EPIC / HKD HK$ 14,638064 1 EPIC / MAD .د.م 16,878584 1 EPIC / MXN $ 35,232177 1 EPIC / PLN zł 6,889599 1 EPIC / RON лв 8,196569 1 EPIC / SEK kr 18,054857 1 EPIC / BGN лв 3,136728 1 EPIC / HUF Ft 643,365318 1 EPIC / CZK Kč 39,694546 1 EPIC / KWD د.ك 0,5657313 1 EPIC / ILS ₪ 6,366811

Epic Chain Kaynağı

Epic Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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