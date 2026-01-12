Bugünkü Talus Fiyatı

Bugünkü Talus (US) fiyatı $ 0,00689 olup, son 24 saatte % 1,99 değişim gösterdi. Mevcut US / USD dönüşüm oranı US başına $ 0,00689 şeklindedir.

Talus, şu anda piyasa değeri açısından $ 15,16M ile 872. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,20B US şeklindedir. Son 24 saat içinde US, $ 0,0067 (en düşük) ile $ 0,00716 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,026400949844460824 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005661719333763996 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, US, son bir saatte +%1,32 ve son 7 günde +%5,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 87,30K seviyesine ulaştı.

Talus (US) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.872 Piyasa Değeri $ 15,16M$ 15,16M $ 15,16M Hacim (24 Sa) $ 87,30K$ 87,30K $ 87,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,90M$ 68,90M $ 68,90M Dolaşım Arzı 2,20B 2,20B 2,20B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %22,00 Herkese Açık Blok Zinciri SUI

Şu anki Talus piyasa değeri $ 15,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 87,30K. Dolaşımdaki US arzı 2,20B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,90M.