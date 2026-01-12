BorsaDEX+
Bugünkü canlı Cysic fiyatı 0,4458 USD. CYS piyasa değeri ise 71.684.640 USD. CYS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Cysic (CYS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:14:00 (UTC+8)

Bugünkü Cysic Fiyatı

Bugünkü Cysic (CYS) fiyatı $ 0,4458 olup, son 24 saatte % 7,78 değişim gösterdi. Mevcut CYS / USD dönüşüm oranı CYS başına $ 0,4458 şeklindedir.

Cysic, şu anda piyasa değeri açısından $ 71,68M ile 364. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 160,80M CYS şeklindedir. Son 24 saat içinde CYS, $ 0,3861 (en düşük) ile $ 0,448 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,4508734363722836 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,1586397830800092 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYS, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde +%17,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 202,10K seviyesine ulaştı.

Cysic (CYS) Piyasa Bilgileri

No.364

$ 71,68M
$ 71,68M$ 71,68M

$ 202,10K
$ 202,10K$ 202,10K

$ 445,80M
$ 445,80M$ 445,80M

160,80M
160,80M 160,80M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%16,08

BSC

Şu anki Cysic piyasa değeri $ 71,68M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 202,10K. Dolaşımdaki CYS arzı 160,80M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 445,80M.

Cysic Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,3861
$ 0,3861$ 0,3861
24 sa Düşük
$ 0,448
$ 0,448$ 0,448
24 sa Yüksek

$ 0,3861
$ 0,3861$ 0,3861

$ 0,448
$ 0,448$ 0,448

$ 0,4508734363722836
$ 0,4508734363722836$ 0,4508734363722836

$ 0,1586397830800092
$ 0,1586397830800092$ 0,1586397830800092

+%0,31

+%7,78

+%17,37

+%17,37

Cysic (CYS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cysic fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03218+%7,78
30 Gün$ +0,1544+%52,98
60 Gün$ +0,3458+%345,80
90 Gün$ +0,3458+%345,80
Bugünkü Cysic Fiyatı Değişimi

Bugün, CYS, $ +0,03218 (+%7,78) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Cysic 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1544 (+%52,98) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Cysic 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CYS değişimi $ +0,3458 (+%345,80) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Cysic 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,3458 (+%345,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Cysic (CYS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Cysic Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Cysic için Fiyat Tahmini

2030 için Cysic (CYS) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CYS için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Cysic (CYS) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Cysic fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Cysic varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Cysic Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CYS varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Cysic Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Cysic ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de CYS satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Cysic satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Cysic (CYS) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlık hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Cysic anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Cysic (CYS) Satın Alma Kılavuzu

Cysic (CYS) Nedir?

Cysic is building the ComputeFi infrastructure that turns computing resources into verifiable, tokenized on-chain assets. By unifying hardware acceleration, ZK proof systems, and tokenized verifiable compute markets, Cysic transforms global compute capacity into an open resource that anyone can contribute to and build upon.

Cysic Kaynağı

Cysic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Cysic Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Cysic Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:14:00 (UTC+8)

Cysic Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CYS USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı CYS long veya short pozisyonu açın. MEXC'de CYSUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Cysic (CYS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Cysic fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CYS/USDC
$0,446
$0,446$0,446
+%7,83
%0,00 (USDT)
CYS/USDT
$0,4458
$0,4458$0,4458
+%7,81
%0,00 (USDT)

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

