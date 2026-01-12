Bugünkü Cysic Fiyatı

Bugünkü Cysic (CYS) fiyatı $ 0,4458 olup, son 24 saatte % 7,78 değişim gösterdi. Mevcut CYS / USD dönüşüm oranı CYS başına $ 0,4458 şeklindedir.

Cysic, şu anda piyasa değeri açısından $ 71,68M ile 364. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 160,80M CYS şeklindedir. Son 24 saat içinde CYS, $ 0,3861 (en düşük) ile $ 0,448 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,4508734363722836 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,1586397830800092 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYS, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde +%17,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 202,10K seviyesine ulaştı.

Cysic (CYS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.364 Piyasa Değeri $ 71,68M$ 71,68M $ 71,68M Hacim (24 Sa) $ 202,10K$ 202,10K $ 202,10K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 445,80M$ 445,80M $ 445,80M Dolaşım Arzı 160,80M 160,80M 160,80M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %16,08 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Cysic piyasa değeri $ 71,68M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 202,10K. Dolaşımdaki CYS arzı 160,80M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 445,80M.