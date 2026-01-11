Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Charred Treasures fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, CHARRED varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Charred Treasures fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Charred Treasures Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Charred Treasures %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,948909 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Charred Treasures %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,996354 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CHARRED varlığının 2028 yılında $ 1,0461 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CHARRED varlığının 2029 yılında $ 1,0984 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, CHARRED varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,1534 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Charred Treasures fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,8787 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Charred Treasures fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,0603 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,948909 %0,00

2027 $ 0,996354 %5,00

2028 $ 1,0461 %10,25

2029 $ 1,0984 %15,76

2030 $ 1,1534 %21,55

2031 $ 1,2110 %27,63

2032 $ 1,2716 %34,01

2033 $ 1,3352 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,4019 %47,75

2035 $ 1,4720 %55,13

2036 $ 1,5456 %62,89

2037 $ 1,6229 %71,03

2038 $ 1,7041 %79,59

2039 $ 1,7893 %88,56

2040 $ 1,8787 %97,99

2050 $ 3,0603 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Charred Treasures Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,948909 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,949038 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,949818 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,952808 %0,41 Bugün için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde CHARRED için öngörülen fiyat 0,948909$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CHARRED için yapılan fiyat tahmini 0,949038$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CHARRED için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,949818$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CHARRED için öngörülen fiyat 0,952808$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Charred Treasures Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Dolaşım Arzı 1,60M 1,60M 1,60M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son CHARRED fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CHARRED arzı 1,60M olup, toplam piyasa değeri $ 1,52M şeklindedir. Canlı CHARRED Fiyatını Görüntüle

Charred Treasures Fiyat Geçmişi Charred Treasures canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Charred Treasures fiyatı 0,948909 USD'dir. Dolaşımdaki Charred Treasures(CHARRED) arzı 1,60M CHARRED olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.518.254$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ 0 $ 0,949 $ 0,948901

7 Gün -%5,66 $ -0,053791 $ 2,2481 $ 0,948903

30 Gün -%57,11 $ -0,541998 $ 2,2481 $ 0,948903 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Charred Treasures fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Charred Treasures en yüksek 2,2481$ ve en düşük 0,948903$ fiyatından işlem gördü ve -%5,66 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CHARRED için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Charred Treasures, -%57,11 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,541998$ oldu. Bu durum, CHARRED için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Charred Treasures (CHARRED) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Charred Treasures Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CHARRED için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Charred Treasures için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CHARRED fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Charred Treasures fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CHARRED varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CHARRED için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Charred Treasures için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CHARRED Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CHARRED Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CHARRED, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CHARRED, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CHARRED fiyat tahmini nedir? Charred Treasures (CHARRED) fiyat tahmin aracına göre, CHARRED fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CHARRED 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Charred Treasures (CHARRED) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, CHARRED varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında CHARRED için tahmini fiyat hedefi nedir? Charred Treasures (CHARRED) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar CHARRED başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında CHARRED için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Charred Treasures (CHARRED) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında CHARRED için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Charred Treasures (CHARRED) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 CHARRED 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Charred Treasures (CHARRED) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CHARRED, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için CHARRED fiyat tahmini nedir? Charred Treasures (CHARRED) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CHARRED fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.