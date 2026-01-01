Bugünkü Charred Treasures Fiyatı

Bugünkü Charred Treasures (CHARRED) fiyatı $ 0,899339 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CHARRED / USD dönüşüm oranı CHARRED başına $ 0,899339 şeklindedir.

Charred Treasures, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.438.942 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,60M CHARRED şeklindedir. Son 24 saat içinde CHARRED, $ 0,899159 (en düşük) ile $ 0,899427 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,96 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,368929 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHARRED, son bir saatte -- ve son 7 günde -%9,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Charred Treasures (CHARRED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,16M$ 2,16M $ 2,16M Dolaşım Arzı 1,60M 1,60M 1,60M Toplam Arz 2.400.000,0 2.400.000,0 2.400.000,0

Şu anki Charred Treasures piyasa değeri $ 1,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHARRED arzı 1,60M olup, toplam arzı 2400000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,16M.