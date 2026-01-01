Bugünkü SKX Fiyatı

Bugünkü SKX (SKX) fiyatı $ 0,20085 olup, son 24 saatte % 3,53 değişim gösterdi. Mevcut SKX / USD dönüşüm oranı SKX başına $ 0,20085 şeklindedir.

SKX, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3942. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 SKX şeklindedir. Son 24 saat içinde SKX, $ 0,19 (en düşük) ile $ 0,21487 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,9071059942900916 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,012645799433479828 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SKX, son bir saatte +%0,40 ve son 7 günde -%2,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 73,33K seviyesine ulaştı.

SKX (SKX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3942 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 73,33K$ 73,33K $ 73,33K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,09M$ 20,09M $ 20,09M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

