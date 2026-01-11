Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (USD)

Chevron xStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Chevron xStock Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Chevron xStock %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 162,19 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Chevron xStock %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 170,2995 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CVXX varlığının 2028 yılında $ 178,8144 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CVXX varlığının 2029 yılında $ 187,7551 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, CVXX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 197,1429 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Chevron xStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 321,1251 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Chevron xStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 523,0789 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 162,19 %0,00

2027 $ 170,2995 %5,00

2028 $ 178,8144 %10,25

2029 $ 187,7551 %15,76

2030 $ 197,1429 %21,55

2031 $ 207,0001 %27,63

2032 $ 217,3501 %34,01

2033 $ 228,2176 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 239,6284 %47,75

2035 $ 251,6099 %55,13

2036 $ 264,1904 %62,89

2037 $ 277,3999 %71,03

2038 $ 291,2699 %79,59

2039 $ 305,8334 %88,56

2040 $ 321,1251 %97,99

2050 $ 523,0789 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Chevron xStock Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 162,19 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 162,2122 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 162,3455 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 162,8565 %0,41 Bugün için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde CVXX için öngörülen fiyat 162,19$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CVXX için yapılan fiyat tahmini 162,2122$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CVXX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 162,3455$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CVXX için öngörülen fiyat 162,8565$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Chevron xStock Fiyat Geçmişi Chevron xStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Chevron xStock fiyatı 162,19 USD'dir. Dolaşımdaki Chevron xStock(CVXX) arzı 2,04K CVXX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 330.606$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 162,19 $ 162,19

7 Gün %4,10 $ 6,6540 $ 176,4904 $ 150,7248

30 Gün %7,61 $ 12,3401 $ 176,4904 $ 150,7248 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Chevron xStock fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Chevron xStock en yüksek 176,4904$ ve en düşük 150,7248$ fiyatından işlem gördü ve %4,10 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CVXX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Chevron xStock, %7,61 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 12,3401$ oldu. Bu durum, CVXX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Chevron xStock (CVXX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Chevron xStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CVXX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Chevron xStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CVXX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Chevron xStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CVXX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CVXX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Chevron xStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CVXX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CVXX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

