Bugünkü Chevron xStock Fiyatı

Bugünkü Chevron xStock (CVXX) fiyatı $ 162,38 olup, son 24 saatte % 0,12 değişim gösterdi. Mevcut CVXX / USD dönüşüm oranı CVXX başına $ 162,38 şeklindedir.

Chevron xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 330.989 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,04K CVXX şeklindedir. Son 24 saat içinde CVXX, $ 161,21 (en düşük) ile $ 163,53 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 176,71 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 145,92 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CVXX, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%1,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chevron xStock (CVXX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 330,99K$ 330,99K $ 330,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,83M$ 37,83M $ 37,83M Dolaşım Arzı 2,04K 2,04K 2,04K Toplam Arz 232.991,9578080961 232.991,9578080961 232.991,9578080961

Şu anki Chevron xStock piyasa değeri $ 330,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CVXX arzı 2,04K olup, toplam arzı 232991.9578080961. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,83M.