Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Compound USDC fiyat tahminlerini alın. CUSDC fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Compound USDC fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Compound USDC 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Compound USDC, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,025263 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Compound USDC, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,026527 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, CUSDC için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,027853 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, CUSDC için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,029246 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CUSDC için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,030708 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CUSDC için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,032243 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Compound USDC fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,052521 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Compound USDC fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,085552 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,025263 %0,00

2026 $ 0,026527 %5,00

2027 $ 0,027853 %10,25

2028 $ 0,029246 %15,76

2029 $ 0,030708 %21,55

2030 $ 0,032243 %27,63

2031 $ 0,033855 %34,01

2032 $ 0,035548 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,037326 %47,75

2034 $ 0,039192 %55,13

2035 $ 0,041152 %62,89

2036 $ 0,043209 %71,03

2037 $ 0,045370 %79,59

2038 $ 0,047638 %88,56

2039 $ 0,050020 %97,99

2040 $ 0,052521 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Compound USDC Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,025263 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,025267 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,025288 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,025367 %0,41 Bugün için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde CUSDC için öngörülen fiyat 0,025263$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CUSDC için yapılan fiyat tahmini 0,025267$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, CUSDC için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,025288$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CUSDC için öngörülen fiyat 0,025367$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Compound USDC Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 32,03M$ 32,03M $ 32,03M Dolaşım Arzı 1,27B 1,27B 1,27B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son CUSDC fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CUSDC arzı 1,27B olup, toplam piyasa değeri $ 32,03M şeklindedir. Canlı CUSDC Fiyatını Görüntüle

Compound USDC Fiyat Geçmişi Compound USDC canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Compound USDC fiyatı 0,025263 USD'dir. Dolaşımdaki Compound USDC(CUSDC) arzı 1,27B CUSDC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 32.026.779$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0,025294 $ 0,025233

7 Gün %0,04 $ 0,000009 $ 0,025281 $ 0,025214

30 Gün %0,17 $ 0,000042 $ 0,025281 $ 0,025214 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Compound USDC fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Compound USDC en yüksek 0,025281$ ve en düşük 0,025214$ fiyatından işlem gördü ve %0,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CUSDC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Compound USDC, %0,17 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000042$ oldu. Bu durum, CUSDC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Compound USDC Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CUSDC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Compound USDC için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CUSDC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Compound USDC fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CUSDC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CUSDC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Compound USDC için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CUSDC Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CUSDC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CUSDC, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CUSDC, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CUSDC fiyat tahmini nedir? Compound USDC (CUSDC) fiyat tahmin aracına göre, CUSDC fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CUSDC 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Compound USDC (CUSDC) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CUSDC, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında CUSDC için tahmini fiyat hedefi nedir? Compound USDC (CUSDC) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 CUSDC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında CUSDC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Compound USDC (CUSDC), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında CUSDC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Compound USDC (CUSDC), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 CUSDC 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Compound USDC (CUSDC) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CUSDC, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için CUSDC fiyat tahmini nedir? Compound USDC (CUSDC) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CUSDC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.