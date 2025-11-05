Compound USDC (CUSDC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,02521743 24 sa Yüksek $ 0,02530081 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,220912 En Düşük Fiyat $ 0,00620705 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,03

Compound USDC (CUSDC) canlı fiyatı $0,02526035. CUSDC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02521743 ve en yüksek $ 0,02530081 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,220912, en düşük fiyatı ise $ 0,00620705 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CUSDC son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Compound USDC (CUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,07M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,07M Dolaşım Arzı 1,27B Toplam Arz 1.269.675.282,799099

Şu anki Compound USDC piyasa değeri $ 32,07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CUSDC arzı 1,27B olup, toplam arzı 1269675282.799099. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,07M.