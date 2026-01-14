MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Crown by Third Time Games (CROWN) /

Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Crown by Third Time Games fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, CROWN varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Crown by Third Time Games fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2026 için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Crown by Third Time Games %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,037456 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Crown by Third Time Games %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,039329 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CROWN varlığının 2028 yılında $ 0,041295 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CROWN varlığının 2029 yılında $ 0,043360 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, CROWN varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,045528 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Crown by Third Time Games fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,074160 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Crown by Third Time Games fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,120800 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 0,039329 %5,00

2028 $ 0,041295 %10,25

2029 $ 0,043360 %15,76

2030 $ 0,045528 %21,55

2031 $ 0,047804 %27,63

2032 $ 0,050194 %34,01

2033 $ 0,052704 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,055339 %47,75

2035 $ 0,058106 %55,13

2036 $ 0,061012 %62,89

2037 $ 0,064062 %71,03

2038 $ 0,067265 %79,59

2039 $ 0,070629 %88,56

2040 $ 0,074160 %97,99

2050 $ 0,120800 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Crown by Third Time Games Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 14, 2026(Bugün) $ 0,037456 %0,00

January 15, 2026(Yarın) $ 0,037461 %0,01

January 21, 2026(Bu Hafta) $ 0,037492 %0,10

February 13, 2026(30 Gün) $ 0,037610 %0,41 Bugün için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini January 14, 2026(Bugün) tarihinde CROWN için öngörülen fiyat 0,037456$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CROWN için yapılan fiyat tahmini 0,037461$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CROWN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,037492$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CROWN için öngörülen fiyat 0,037610$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Crown by Third Time Games Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 9,33M$ 9,33M $ 9,33M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son CROWN fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CROWN arzı 250,00M olup, toplam piyasa değeri $ 9,33M şeklindedir. Canlı CROWN Fiyatını Görüntüle

Crown by Third Time Games Fiyat Geçmişi Crown by Third Time Games canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Crown by Third Time Games fiyatı 0,037456 USD'dir. Dolaşımdaki Crown by Third Time Games(CROWN) arzı 250,00M CROWN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 9.328.726$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %36,21 $ 0,009956 $ 0,039985 $ 0,027201

7 Gün %86,21 $ 0,032291 $ 0,038275 $ 0,019812

30 Gün %70,90 $ 0,026556 $ 0,038275 $ 0,019812 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Crown by Third Time Games fiyat hareketi 0,009956$ oldu ve %36,21 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Crown by Third Time Games en yüksek 0,038275$ ve en düşük 0,019812$ fiyatından işlem gördü ve %86,21 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CROWN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Crown by Third Time Games, %70,90 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,026556$ oldu. Bu durum, CROWN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Crown by Third Time Games (CROWN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Crown by Third Time Games Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CROWN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Crown by Third Time Games için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CROWN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Crown by Third Time Games fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CROWN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CROWN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Crown by Third Time Games için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CROWN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CROWN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CROWN, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CROWN, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CROWN fiyat tahmini nedir? Crown by Third Time Games (CROWN) fiyat tahmin aracına göre, CROWN fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CROWN 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Crown by Third Time Games (CROWN) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, CROWN varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında CROWN için tahmini fiyat hedefi nedir? Crown by Third Time Games (CROWN) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar CROWN başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında CROWN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Crown by Third Time Games (CROWN) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında CROWN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Crown by Third Time Games (CROWN) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 CROWN 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Crown by Third Time Games (CROWN) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CROWN, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için CROWN fiyat tahmini nedir? Crown by Third Time Games (CROWN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CROWN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.