Bugünkü Crown by Third Time Games Fiyatı

Bugünkü Crown by Third Time Games (CROWN) fiyatı $ 0,02635355 olup, son 24 saatte % 24,75 değişim gösterdi. Mevcut CROWN / USD dönüşüm oranı CROWN başına $ 0,02635355 şeklindedir.

Crown by Third Time Games, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.583.414 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 250,00M CROWN şeklindedir. Son 24 saat içinde CROWN, $ 0,02092772 (en düşük) ile $ 0,02632781 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,98 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01493311 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CROWN, son bir saatte +%5,07 ve son 7 günde +%48,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crown by Third Time Games (CROWN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,58M$ 6,58M $ 6,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,58M$ 6,58M $ 6,58M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Toplam Arz 250.000.000,0 250.000.000,0 250.000.000,0

Şu anki Crown by Third Time Games piyasa değeri $ 6,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CROWN arzı 250,00M olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,58M.