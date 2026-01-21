Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (USD)

Daydreams fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Daydreams Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Daydreams %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,008668 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Daydreams %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,009102 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DREAMS varlığının 2028 yılında $ 0,009557 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DREAMS varlığının 2029 yılında $ 0,010035 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, DREAMS varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,010536 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Daydreams fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,017163 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Daydreams fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,027957 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,008668 %0,00

2027 $ 0,009102 %5,00

2028 $ 0,009557 %10,25

2029 $ 0,010035 %15,76

2030 $ 0,010536 %21,55

2031 $ 0,011063 %27,63

2032 $ 0,011616 %34,01

2033 $ 0,012197 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,012807 %47,75

2035 $ 0,013447 %55,13

2036 $ 0,014120 %62,89

2037 $ 0,014826 %71,03

2038 $ 0,015567 %79,59

2039 $ 0,016346 %88,56

2040 $ 0,017163 %97,99

2050 $ 0,027957 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Daydreams Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 21, 2026(Bugün) $ 0,008668 %0,00

January 22, 2026(Yarın) $ 0,008669 %0,01

January 28, 2026(Bu Hafta) $ 0,008676 %0,10

February 20, 2026(30 Gün) $ 0,008704 %0,41 Bugün için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bugün) tarihinde DREAMS için öngörülen fiyat 0,008668$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini January 22, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DREAMS için yapılan fiyat tahmini 0,008669$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini January 28, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DREAMS için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,008676$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DREAMS için öngörülen fiyat 0,008704$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Daydreams Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 7,32M$ 7,32M $ 7,32M Dolaşım Arzı 849,48M 849,48M 849,48M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DREAMS fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DREAMS arzı 849,48M olup, toplam piyasa değeri $ 7,32M şeklindedir. Canlı DREAMS Fiyatını Görüntüle

Daydreams Fiyat Geçmişi Daydreams canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Daydreams fiyatı 0,008668 USD'dir. Dolaşımdaki Daydreams(DREAMS) arzı 849,48M DREAMS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 7.319.434$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%5,40 $ -0,000495 $ 0,009951 $ 0,008381

7 Gün -%45,41 $ -0,003936 $ 0,019458 $ 0,007982

30 Gün -%2,83 $ -0,000245 $ 0,019458 $ 0,007982 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Daydreams fiyat hareketi -0,000495$ oldu ve -%5,40 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Daydreams en yüksek 0,019458$ ve en düşük 0,007982$ fiyatından işlem gördü ve -%45,41 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DREAMS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Daydreams, -%2,83 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000245$ oldu. Bu durum, DREAMS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Daydreams (DREAMS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Daydreams Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DREAMS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Daydreams için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DREAMS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Daydreams fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DREAMS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DREAMS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Daydreams için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DREAMS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DREAMS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DREAMS, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DREAMS, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DREAMS fiyat tahmini nedir? Daydreams (DREAMS) fiyat tahmin aracına göre, DREAMS fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DREAMS 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Daydreams (DREAMS) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, DREAMS varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında DREAMS için tahmini fiyat hedefi nedir? Daydreams (DREAMS) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar DREAMS başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında DREAMS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Daydreams (DREAMS) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında DREAMS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Daydreams (DREAMS) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 DREAMS 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Daydreams (DREAMS) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DREAMS, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DREAMS fiyat tahmini nedir? Daydreams (DREAMS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DREAMS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.