Bugünkü Daydreams Fiyatı

Bugünkü Daydreams (DREAMS) fiyatı $ 0,00837056 olup, son 24 saatte % 26,37 değişim gösterdi. Mevcut DREAMS / USD dönüşüm oranı DREAMS başına $ 0,00837056 şeklindedir.

Daydreams, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.119.959 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 849,48M DREAMS şeklindedir. Son 24 saat içinde DREAMS, $ 0,00838153 (en düşük) ile $ 0,01137937 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03903129 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00140559 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREAMS, son bir saatte -%7,98 ve son 7 günde -%52,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Daydreams (DREAMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,12M$ 7,12M $ 7,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,38M$ 8,38M $ 8,38M Dolaşım Arzı 849,48M 849,48M 849,48M Toplam Arz 999.759.565,957518 999.759.565,957518 999.759.565,957518

Şu anki Daydreams piyasa değeri $ 7,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DREAMS arzı 849,48M olup, toplam arzı 999759565.957518. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,38M.