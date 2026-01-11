DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için DeFiance Media fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, DFTV varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

DFTV Al

DeFiance Media fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 DeFiance Media Fiyat Tahmini (USD) 2026 için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, DeFiance Media %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,013053 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, DeFiance Media %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,013705 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DFTV varlığının 2028 yılında $ 0,014391 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DFTV varlığının 2029 yılında $ 0,015110 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, DFTV varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,015866 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında DeFiance Media fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,025844 seviyesine ulaşabilir. 2050 için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında DeFiance Media fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,042097 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,013053 %0,00

2027 $ 0,013705 %5,00

2028 $ 0,014391 %10,25

2029 $ 0,015110 %15,76

2030 $ 0,015866 %21,55

2031 $ 0,016659 %27,63

2032 $ 0,017492 %34,01

2033 $ 0,018367 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,019285 %47,75

2035 $ 0,020249 %55,13

2036 $ 0,021262 %62,89

2037 $ 0,022325 %71,03

2038 $ 0,023441 %79,59

2039 $ 0,024613 %88,56

2040 $ 0,025844 %97,99

2050 $ 0,042097 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli DeFiance Media Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,013053 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,013055 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,013065 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,013106 %0,41 Bugün için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde DFTV için öngörülen fiyat 0,013053$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DFTV için yapılan fiyat tahmini 0,013055$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DFTV için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,013065$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DFTV için öngörülen fiyat 0,013106$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut DeFiance Media Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 131,85K$ 131,85K $ 131,85K Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DFTV fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DFTV arzı 10,00M olup, toplam piyasa değeri $ 131,85K şeklindedir. Canlı DFTV Fiyatını Görüntüle

DeFiance Media Fiyat Geçmişi DeFiance Media canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki DeFiance Media fiyatı 0,013053 USD'dir. Dolaşımdaki DeFiance Media(DFTV) arzı 10,00M DFTV olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 131.845$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%5,13 $ -0,000706 $ 0,013760 $ 0,013184

7 Gün -%23,33 $ -0,003045 $ 0,033819 $ 0,013184

30 Gün -%59,39 $ -0,007753 $ 0,033819 $ 0,013184 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, DeFiance Media fiyat hareketi -0,000706$ oldu ve -%5,13 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, DeFiance Media en yüksek 0,033819$ ve en düşük 0,013184$ fiyatından işlem gördü ve -%23,33 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DFTV için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, DeFiance Media, -%59,39 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,007753$ oldu. Bu durum, DFTV için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

DeFiance Media (DFTV) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? DeFiance Media Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DFTV için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, DeFiance Media için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DFTV fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının DeFiance Media fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DFTV varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DFTV için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak DeFiance Media için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DFTV Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DFTV Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DFTV, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DFTV, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DFTV fiyat tahmini nedir? DeFiance Media (DFTV) fiyat tahmin aracına göre, DFTV fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DFTV 2027 yılında ne kadar olacak? 1 DeFiance Media (DFTV) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, DFTV varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında DFTV için tahmini fiyat hedefi nedir? DeFiance Media (DFTV) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar DFTV başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında DFTV için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, DeFiance Media (DFTV) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında DFTV için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, DeFiance Media (DFTV) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 DFTV 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 DeFiance Media (DFTV) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DFTV, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DFTV fiyat tahmini nedir? DeFiance Media (DFTV) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DFTV fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol