Bugünkü DeFiance Media Fiyatı

Bugünkü DeFiance Media (DFTV) fiyatı $ 0,01320719 olup, son 24 saatte % 4,90 değişim gösterdi. Mevcut DFTV / USD dönüşüm oranı DFTV başına $ 0,01320719 şeklindedir.

DeFiance Media, şu anda piyasa değeri açısından $ 132.083 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M DFTV şeklindedir. Son 24 saat içinde DFTV, $ 0,01258907 (en düşük) ile $ 0,01320967 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,085642 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01258667 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DFTV, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%25,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DeFiance Media (DFTV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 132,08K$ 132,08K $ 132,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 99.999.966,945387 99.999.966,945387 99.999.966,945387

Şu anki DeFiance Media piyasa değeri $ 132,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DFTV arzı 10,00M olup, toplam arzı 99999966.945387. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,32M.