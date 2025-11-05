Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Dialectic BTC Vault fiyat tahminlerini alın. DBIT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

DBIT Al

Dialectic BTC Vault fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Dialectic BTC Vault 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Dialectic BTC Vault, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 100.540 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Dialectic BTC Vault, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 105.567 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DBIT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 110.845,35 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DBIT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 116.387,6175 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DBIT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 122.206,9983 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DBIT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 128.317,3482 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Dialectic BTC Vault fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 209.015,4391 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Dialectic BTC Vault fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 340.464,1257 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 100.540 %0,00

2026 $ 105.567 %5,00

2027 $ 110.845,35 %10,25

2028 $ 116.387,6175 %15,76

2029 $ 122.206,9983 %21,55

2030 $ 128.317,3482 %27,63

2031 $ 134.733,2157 %34,01

2032 $ 141.469,8764 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 148.543,3703 %47,75

2034 $ 155.970,5388 %55,13

2035 $ 163.769,0657 %62,89

2036 $ 171.957,5190 %71,03

2037 $ 180.555,3950 %79,59

2038 $ 189.583,1647 %88,56

2039 $ 199.062,3230 %97,99

2040 $ 209.015,4391 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Dialectic BTC Vault Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 100.540 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 100.553,7726 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 100.636,4082 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 100.953,1780 %0,41 Bugün için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde DBIT için öngörülen fiyat 100.540$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DBIT için yapılan fiyat tahmini 100.553,7726$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, DBIT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 100.636,4082$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DBIT için öngörülen fiyat 100.953,1780$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Dialectic BTC Vault Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 10,08M$ 10,08M $ 10,08M Dolaşım Arzı 100,01 100,01 100,01 Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DBIT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DBIT arzı 100,01 olup, toplam piyasa değeri $ 10,08M şeklindedir. Canlı DBIT Fiyatını Görüntüle

Dialectic BTC Vault Fiyat Geçmişi Dialectic BTC Vault canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Dialectic BTC Vault fiyatı 100.540 USD'dir. Dolaşımdaki Dialectic BTC Vault(DBIT) arzı 100,01 DBIT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 10.077.868$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%4,38 $ -4.611,9080 $ 108.329 $ 100.589

7 Gün -%13,17 $ -13.247,6732 $ 123.116,8318 $ 101.888,0299

30 Gün -%17,76 $ -17.862,5597 $ 123.116,8318 $ 101.888,0299 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Dialectic BTC Vault fiyat hareketi -4.611,9080$ oldu ve -%4,38 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Dialectic BTC Vault en yüksek 123.116,8318$ ve en düşük 101.888,0299$ fiyatından işlem gördü ve -%13,17 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DBIT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Dialectic BTC Vault, -%17,76 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -17.862,5597$ oldu. Bu durum, DBIT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Dialectic BTC Vault Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DBIT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Dialectic BTC Vault için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DBIT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Dialectic BTC Vault fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DBIT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DBIT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Dialectic BTC Vault için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DBIT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DBIT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DBIT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DBIT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DBIT fiyat tahmini nedir? Dialectic BTC Vault (DBIT) fiyat tahmin aracına göre, DBIT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DBIT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Dialectic BTC Vault (DBIT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DBIT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DBIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Dialectic BTC Vault (DBIT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DBIT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DBIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Dialectic BTC Vault (DBIT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DBIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Dialectic BTC Vault (DBIT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DBIT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Dialectic BTC Vault (DBIT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DBIT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DBIT fiyat tahmini nedir? Dialectic BTC Vault (DBIT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DBIT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol