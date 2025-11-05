Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 96,313 $ 96,313 $ 96,313 24 sa Düşük $ 104,947 $ 104,947 $ 104,947 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 96,313$ 96,313 $ 96,313 24 sa Yüksek $ 104,947$ 104,947 $ 104,947 Tüm Zamanların En Yükseği $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 En Düşük Fiyat $ 96,313$ 96,313 $ 96,313 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.23% Fiyat Değişimi (1 Gün) -2.23% Fiyat Değişimi (7 G) -9.46% Fiyat Değişimi (7 G) -9.46%

Dialectic BTC Vault (DBIT) canlı fiyatı $102,181. DBIT, son 24 saat içinde en düşük $ 96,313 ve en yüksek $ 104,947 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DBIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 126,288, en düşük fiyatı ise $ 96,313 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DBIT son bir saatte -0.23% değişim gösterdi, 24 saatte -2.23% ve son 7 günde -9.46% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Dolaşım Arzı 100.01 100.01 100.01 Toplam Arz 100.014437478119 100.014437478119 100.014437478119

Şu anki Dialectic BTC Vault piyasa değeri $ 10.24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DBIT arzı 100.01 olup, toplam arzı 100.014437478119. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10.24M.