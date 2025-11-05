BorsaDEX+
Bugünkü canlı Dialectic BTC Vault fiyatı 102,181 USD. DBIT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DBIT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DBIT Hakkında Daha Fazla Bilgi

DBIT Fiyat Bilgileri

DBIT Nedir

DBIT Resmi Websitesi

DBIT Token Ekonomisi

DBIT Fiyat Tahmini

Dialectic BTC Vault Fiyatı (DBIT)

1 DBIT / USD Canlı Fiyatı:

$102,190
$102,190$102,190
-2.20%1D
USD
Dialectic BTC Vault (DBIT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:04 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 96,313
$ 96,313$ 96,313
24 sa Düşük
$ 104,947
$ 104,947$ 104,947
24 sa Yüksek

$ 96,313
$ 96,313$ 96,313

$ 104,947
$ 104,947$ 104,947

$ 126,288
$ 126,288$ 126,288

$ 96,313
$ 96,313$ 96,313

-0.23%

-2.23%

-9.46%

-9.46%

Dialectic BTC Vault (DBIT) canlı fiyatı $102,181. DBIT, son 24 saat içinde en düşük $ 96,313 ve en yüksek $ 104,947 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DBIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 126,288, en düşük fiyatı ise $ 96,313 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DBIT son bir saatte -0.23% değişim gösterdi, 24 saatte -2.23% ve son 7 günde -9.46% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Piyasa Bilgileri

$ 10.24M
$ 10.24M$ 10.24M

--
----

$ 10.24M
$ 10.24M$ 10.24M

100.01
100.01 100.01

100.014437478119
100.014437478119 100.014437478119

Şu anki Dialectic BTC Vault piyasa değeri $ 10.24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DBIT arzı 100.01 olup, toplam arzı 100.014437478119. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10.24M.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Dialectic BTC Vault / USD fiyat değişimi, $ -2,335.4671767907.
Son 30 gün içerisinde, Dialectic BTC Vault / USD fiyat değişimi, $ -17,841.6200480000.
Son 60 gün içerisinde, Dialectic BTC Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dialectic BTC Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2,335.4671767907-2.23%
30 Gün$ -17,841.6200480000-17.46%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dialectic BTC Vault (DBIT) Nedir?

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kaynağı

Dialectic BTC Vault Fiyat Tahmini (USD)

Dialectic BTC Vault (DBIT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Dialectic BTC Vault (DBIT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Dialectic BTC Vault için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Dialectic BTC Vault fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DBIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Dialectic BTC Vault (DBIT) Token Ekonomisi

Dialectic BTC Vault (DBIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DBIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dialectic BTC Vault (DBIT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Dialectic BTC Vault (DBIT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DBIT fiyatı, 102,181 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DBIT / USD güncel fiyatı nedir?
DBIT / USD güncel fiyatı $ 102,181. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Dialectic BTC Vault varlığının piyasa değeri nedir?
DBIT piyasa değeri $ 10.24M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DBIT arzı nedir?
Dolaşımdaki DBIT arzı, 100.01 USD.
DBIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DBIT, ATH fiyatı olan 126,288 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DBIT fiyatı (ATL) nedir?
DBIT, ATL fiyatı olan 96,313 USD değerine düştü.
DBIT işlem hacmi nedir?
DBIT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DBIT bu yıl daha da yükselir mi?
DBIT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DBIT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:04 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

