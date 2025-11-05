Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (USD)

Dialectic ETH Vault fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Dialectic ETH Vault 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Dialectic ETH Vault, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 3.370,39 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Dialectic ETH Vault, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 3.538,9095 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DETH için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 3.715,8549 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DETH için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 3.901,6477 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DETH için 2029 yılı hedef fiyatı $ 4.096,7301 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DETH için 2030 yılı hedef fiyatı $ 4.301,5666 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Dialectic ETH Vault fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 7.006,7987 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Dialectic ETH Vault fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 11.413,3368 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 3.370,39 %0,00

2040 $ 7.006,7987 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Dialectic ETH Vault Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 3.370,39 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 3.370,8516 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 3.373,6218 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 3.384,2409 %0,41 Bugün için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde DETH için öngörülen fiyat 3.370,39$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DETH için yapılan fiyat tahmini 3.370,8516$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, DETH için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 3.373,6218$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DETH için öngörülen fiyat 3.384,2409$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Dialectic ETH Vault Fiyatı İstatistikleri
Dolaşım Arzı 9,83K 9,83K 9,83K
En son DETH fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DETH arzı 9,83K olup, toplam piyasa değeri $ 33,25M şeklindedir. Canlı DETH Fiyatını Görüntüle

Dialectic ETH Vault Fiyat Geçmişi Dialectic ETH Vault canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Dialectic ETH Vault fiyatı 3.370,39 USD'dir. Dolaşımdaki Dialectic ETH Vault(DETH) arzı 9,83K DETH olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 33.250.252$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%8,23 $ -302,3143 $ 3.673,51 $ 3.383,87

7 Gün -%18,73 $ -631,2908 $ 4.527,6128 $ 3.411,3299

30 Gün -%25,45 $ -857,8309 $ 4.527,6128 $ 3.411,3299 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Dialectic ETH Vault fiyat hareketi -302,3143$ oldu ve -%8,23 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Dialectic ETH Vault en yüksek 4.527,6128$ ve en düşük 3.411,3299$ fiyatından işlem gördü ve -%18,73 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DETH için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Dialectic ETH Vault, -%25,45 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -857,8309$ oldu. Bu durum, DETH için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Dialectic ETH Vault Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DETH için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Dialectic ETH Vault için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DETH fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Dialectic ETH Vault fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DETH varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DETH için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Dialectic ETH Vault için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DETH Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DETH Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

