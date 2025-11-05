Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 3.098,17 $ 3.098,17 $ 3.098,17 24 sa Düşük $ 3.578,83 $ 3.578,83 $ 3.578,83 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 3.098,17$ 3.098,17 $ 3.098,17 24 sa Yüksek $ 3.578,83$ 3.578,83 $ 3.578,83 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4.757,52$ 4.757,52 $ 4.757,52 En Düşük Fiyat $ 3.098,17$ 3.098,17 $ 3.098,17 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,44 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,74

Dialectic ETH Vault (DETH) canlı fiyatı $3.339,6. DETH, son 24 saat içinde en düşük $ 3.098,17 ve en yüksek $ 3.578,83 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4.757,52, en düşük fiyatı ise $ 3.098,17 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DETH son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,44 ve son 7 günde -%16,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dialectic ETH Vault (DETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,87M$ 32,87M $ 32,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,87M$ 32,87M $ 32,87M Dolaşım Arzı 9,83K 9,83K 9,83K Toplam Arz 9.825,257818807562 9.825,257818807562 9.825,257818807562

Şu anki Dialectic ETH Vault piyasa değeri $ 32,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DETH arzı 9,83K olup, toplam arzı 9825.257818807562. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,87M.