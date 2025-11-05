BorsaDEX+
Bugünkü canlı Dialectic ETH Vault fiyatı 3.339,6 USD. DETH / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DETH fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:12 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 3.098,17
$ 3.098,17$ 3.098,17
24 sa Düşük
$ 3.578,83
$ 3.578,83$ 3.578,83
24 sa Yüksek

$ 3.098,17
$ 3.098,17$ 3.098,17

$ 3.578,83
$ 3.578,83$ 3.578,83

$ 4.757,52
$ 4.757,52$ 4.757,52

$ 3.098,17
$ 3.098,17$ 3.098,17

-%0,13

-%5,44

-%16,74

-%16,74

Dialectic ETH Vault (DETH) canlı fiyatı $3.339,6. DETH, son 24 saat içinde en düşük $ 3.098,17 ve en yüksek $ 3.578,83 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4.757,52, en düşük fiyatı ise $ 3.098,17 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DETH son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,44 ve son 7 günde -%16,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dialectic ETH Vault (DETH) Piyasa Bilgileri

$ 32,87M
$ 32,87M$ 32,87M

--
----

$ 32,87M
$ 32,87M$ 32,87M

9,83K
9,83K 9,83K

9.825,257818807562
9.825,257818807562 9.825,257818807562

Şu anki Dialectic ETH Vault piyasa değeri $ 32,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DETH arzı 9,83K olup, toplam arzı 9825.257818807562. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,87M.

Dialectic ETH Vault (DETH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Dialectic ETH Vault / USD fiyat değişimi, $ -192,473170344263.
Son 30 gün içerisinde, Dialectic ETH Vault / USD fiyat değişimi, $ -883,1876103600.
Son 60 gün içerisinde, Dialectic ETH Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dialectic ETH Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -192,473170344263-%5,44
30 Gün$ -883,1876103600-%26,44
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dialectic ETH Vault (DETH) Nedir?

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dialectic ETH Vault (DETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dialectic ETH Vault Fiyat Tahmini (USD)

Dialectic ETH Vault (DETH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Dialectic ETH Vault (DETH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Dialectic ETH Vault için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Dialectic ETH Vault fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Dialectic ETH Vault (DETH) Token Ekonomisi

Dialectic ETH Vault (DETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dialectic ETH Vault (DETH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Dialectic ETH Vault (DETH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DETH fiyatı, 3.339,6 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DETH / USD güncel fiyatı nedir?
DETH / USD güncel fiyatı $ 3.339,6. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Dialectic ETH Vault varlığının piyasa değeri nedir?
DETH piyasa değeri $ 32,87M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DETH arzı nedir?
Dolaşımdaki DETH arzı, 9,83K USD.
DETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DETH, ATH fiyatı olan 4.757,52 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DETH fiyatı (ATL) nedir?
DETH, ATL fiyatı olan 3.098,17 USD değerine düştü.
DETH işlem hacmi nedir?
DETH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DETH bu yıl daha da yükselir mi?
DETH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DETH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:12 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

